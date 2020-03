Simona Halep, decizie radicală în 2020. Suportă deja primele consecințe

Simona Halep a luat o decizie radicală în 2020. Campioana noastră suportă deja primele consecințe. Ce a declarat recent?

Halep a avut un start de sezon foarte bun, cu o semifinală la Australian Open și un turneu câștigat la Dubai. Pentru moment, nu se știe când va reveni Simona în circuit, în condițiile în care este de așteptat ca sezonul să fie amânat timp de 6 săptămâni. Constănțeanca spune că ascensiunea din acest an este datorată faptului că a reușit să își gestioneze mai bine emoțiile și că are o realție mai bună cu echipa sa.

Poate conteaza ca nu mai am presiune pe mine in ce priveste rezultatele. Relatia cu echipa este buna si sunt foarte pozitiva”, a declarat Halep pentru Digi Sport.

Halep a povestit, recent, că speră să dea lovitura și la turneul pe suprafață hard, a făcut o paralelă între terenul din America și cel din Australia, dar a dat din casă și un lucru intim: ce face după ce pierde un meci.

„În America, terenul e mai iute, dar mingea nu sare mai mult, așa cum se întâmplă la Melbourne. De exemplu, când am jucat cu Kanepi nu prea am înțeles mare lucru. Și, după aceea, am jucat în Australia.

Bine, cum zice Darren, pe mine nu mă bate de două ori o jucătoare, de două ori la rând. Dar, de obicei, când pierd un meci analizez ce este de făcut la următorul”, a spus Halep.