Ce face Simona Halep după ce pierde un meci. E prima oară când recunoaște asta

Simona Halep a vorbit cu jurnaliștii de la Digi Sport recent. Campioana noastră a povestit cu convingere că speră să dea lovitura și la turneul pe suprafața hard, a făcut o paralelă între terenul din America și cel din Australia, dar a dat din casă și un lucru intim: ce face după ce pierde un meci.

Simona Halep, numită cea mai bună jucătoare a lunii februarie, a ratat primul obiectiv al anului când a fost eliminată în semifinalele de la Australian Open 2020. Constănțeanca speră să dea lovitura și la un turneu pe suprafață hard, chiar dacă nu îi plac condițiile de la US Open.

Pentru moment, campioana noastră este accidentată, așa că s-a retras de la Indian Welss, turneu care a fost anulat, ulterior, din cauza COVID-19.

„Mi-aș dori tare mult să câștig pe hard. La US Open am avut o singură semifinală. Nu pot să zic că mă avantajează condițiile din America, pentru că este o atmosferă mai gălăgioasă. În timpul meciurilor se joacă târziu și nu prea e stilul meu. E și aeroportul aproape”, a spus Simo pentru sursa menționată.

Mai târziu, sportiva a explicat care sunt diferențele între Australia și America din punct de vedere al suprafețelor de joc, dar a menționat și ce face după fiecare meci pierdut.

„În America, terenul e mai iute, dar mingea nu sare mai mult, așa cum se întâmplă la Melbourne. De exemplu, când am jucat cu Kanepi nu prea am înțeles mare lucru. Și, după aceea, am jucat în Australia.

Bine, cum zice Darren, pe mine nu mă bate de două ori o jucătoare, de două ori la rând. Dar, de obicei, când pierd un meci analizez ce este de făcut la următorul”, a mai spus Halep.