Simona Halep, decizie neașteptată pentru anul 2020. Schimbări importante în cariera ei

Îndrăgita sportivă a anunțat ce urmează în cariera ei, pentru anul viitor, ce se apropie cu pași repezi. Simona Halep a dezvăluit ce schimbări urmează să aplice în anul 2020, dar și că în mod cert acestea îi vor marca parcursul pe zgură. Veștile au sosit vineri, când tenismena a participat la un eveniment de gală cât se poate de important.

Veștile oferite de către Simona Halep cu privire la ce va face în 2020 i-au luat pe fanii sportivei prin surprindere, mai ales că au venit în perioada sărbătorilor. Cunoscuta jucătoare de tenis a anunțat, odată cu participarea la Gala Tenisului Românesc, de vineri, că nu va juca pentru România în competiția Fed Cup, de anul viitor. Dar și că își va reprezenta țara natală doar la Olimpiada de la Tokyo, în Japonia. Mulți au concluzionat rapid că această decizie a Simonei Halep reprezintă o maturizare din partea ei, la nivel de performanță. Simona nu mai e deloc o novice și de aceea vrea să facă tot posibilul să atingă un nou nivel al carierei sale, anunță Mediafax.

„După discuţii multe cu echipa, am ales Olimpiada, am decis că voi juca la Olimpiadă şi, pentru acest lucru, ca să fiu capabilă şi aptă sută la sută în mintea noastră cu pregătirea, am ales să joc doar Olimpiada la anul şi o voi face cu mândrie şi cu mare onoare.” , a transmis Simona Halep.