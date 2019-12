Simona Halep, în costum de baie. Imaginile care i-au pus pe jar pe fanii campioanei de la Wimbledon FOTO

Simona Halep are un trup de invidiat. Orele de antrenamente și-au pus aamprenta pe fizicul vedetei tenisului românesc, iar asta se vede cu orice ocazie. Vrezentăm, cu această ocazie, imagini rare cu Simona Halep chiar în costum de baie.

Simona Halep, superbă în costum de baie

Imaginile în costum de baie sunt realizate în România, mai exact la Snagov, în vara anului 2019. Ca și o plasare în timp, cadrele sunt realizate chiar cu o lună de zile înainte Wimbledon, care a avut loc pe 1 iulie. Ipostazele cu Simona Halep fac deliciul privitorilor. Fire discretă, din imagini se poate vedea că ținuta sportivei este una cât se poate de decentă. Vezi galeria foto mai sus!

Simona Halep, îndurerată că și-a pierdut antrenorul

Zilele acestea, Simona Halep a fost profund îndurerată din cauza dispariției primului ei antrenor, Ene Nicușor. De altfel, Simona Halep a postat imediat pe pagina de Facebook un mesaj în care spune că acesta a fost alături de ea pe scena de la Constanța, când a primit trofeul Wimbledon:

Simona Halep, pe Facebook: „Doar ce am aterizat de la Dubai acolo unde am facut pregătirea pentru noul an. De fiecare dată când ajung o sun pe Mama… Astăzi apelul s-a încheiat cu vestea trista că Domn Profesor Ene ne-a părăsit, o persoană blândă care nu m-a certat nici măcar o dată în toți acei 4 ani în care m-a învățat absolut tot ce înseamnă tenisul. A fost una dintre cele mai importante cărămizi pe care el a pus-o la această carieră minunată a mea. Mă bucur enorm că a fost alături de mine pe scena de la Constanța, atunci când am sărbătorit trofeul de la Wimbledon.

…Mereu în sufletul meu! Dumnezeu să-l ierte!!!”, a scris Simona Halep pe Facebook.

Nicușor Ene, fost profesor la Liceul Sportiv din Constanța declara în trecut că crede în succesul sportivei. Simona Halep este printre cele mai bune 10 sportive din clasamentul WTA.