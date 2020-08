Anunțul care pune pe jar tenisul mondial! Simona Halep și Ion Țiriac sunt cei mai afectați

Pandemia de coronavirus a blocat mare parte a acestui sezon și continuă să afecteze tenisul în întreaga lume. Ion Țiriac a anunțat ieri, printr-un comunicat, că autoritățile locale i-au recomandat să nu organizeze turneul de la Madrid. Miliardarul român, patronul competiției din Spania, spunea că va lua o decizie în scurt timp. Conform jurnaliștilor de la L’Equipe, decizia a fost deja luată. Ion Țiriac a decis să anuleze actuala ediție a turneului de la Madrid. O grea lovitură pentru omul de afaceri român, dar o veste la fel de tristă și pentru Simona Halep.

Turneul lui Ion Țiriac de la Madrid a fost anulat! Programul Simonei Halep ar putea fi dat peste cap

Turneul de categorie Premier Mandatory, cea mai importantă din WTA, este competiția favorită a Simonei Halep. De-a lungul carierei, românca a reușit să se impună de două ori în capitala Spaniei și a mai ajuns în alte două finale, cedate dramatic. Vestea este cu atât mai dură pentru Simona Halep în condițiile în care românca plănuia să joace exclusiv în Europa în 2020. Turneul de la Madrid ar fi trebuit să însemne ultima șansă pentru pregătirea Roland Garros. Iar intenția Simonei era să joace exclusiv pe zgură în ceea ce a mai rămas din sezon.

Anularea turneului de la Madrid ar putea să schimbe decizia Simonei Halep legată de US Open 2020. În acest moment, românca este tentată să refuze participarea la New York. Ar fi fost obligată să stea în carantină la revenirea în Europa, deci practic rata turneele de la Madrid și Roma. Cum Madrid se anunlează, iar la Roma se anunță de asemenea serioase restricții, programul Simonei s-ar putea schimba din nou. Doar că participarea la US Open i-ar lăsa apoi foarte puțin timp pentru readaptarea la zgură, pentru Roland Garros. Mai ales dacă va fi nevoită să se și carantineze la revenirea în Europa.