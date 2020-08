Simona Halep, decizie de ultimă oră. De ce nu va participa la US Open!

Simona Halep nu va participa anul acesta la US Open 2020. Numărul 2 mondial a anunțat oficial că nu va face parte din turneul Grand Slam care se va ține la New York. Care este motivul?

Simona Halep nu va participa la US Open

Campioana noastră a cântărit situația specială în care este pusă și a decis că cel mai bine pentru ea ar fi să nu riște în privința călătoriei lungi până la New York anul acesta, din cauza crizei sanitare. Numărul 2 mondial a anunțat că nu va participa la US Open, turneu de Grand Slam. „După ce am luat în calcul toți factorii și circumstanțele excepționale în care trăim, am decis că nu voi călători la New York pentru a juca la US Open”, a spus sursa citată, conform gsp.ro.Fanii ei abia așteptau să o vadă mai departe pe teren, mai cu seamă că revenirea sa după lunile de carantină a fost spectaculoasă, cucerind trofeul de la Praga.

Înrebată încă de pe atunci în cadrul unei conferințe de presă dacă va fi parte sau nu a turneului viitor aceasta a răspuns că va face oficială vestea în cursul zilei de luni. „Luni o să anunț, deocamdată vreau să mă bucur de această victorie”, a spus ea. Antrenorul sportivei a susținut încă de o bună vreme faptul că Halep a fost în dubii, iar balanța s-a înclinat spre nu. „De când au început restricțiile în țara sa, timp de șase săptămâni a a stat numai în casă. Să ne aducem aminte că acum patru ani nu a mers în Brazilia, la Jocurile Olimpice, de teama virusului Zika. E foarte grijulie când vine vorba despre astfel de lucruri”, a spus australianul, care va merge la New York pentru a comenta pentru ESPN.

„Am avut o săptămână extraordinară”

Aceeași gândire se regăsește în rândul a mai multe colege de teren. Belinda Bencic, 8 WTA, a anunțat sâmbătă că nu se va deplasa la New York. Aceasta a fost a 5-a jucătoare din Top 10 care a refuzat participarea la US Open, după Ashleigh Barty, Elina Svitolina, Kiki Bertens și Bianca Andreescu.