Ce a spus Simona Halep după titlul de la Praga! Prima reacţie de la ceremonia de premiere

Simona Halep a câştigat turneul de la Praga după victoria cu Elise Mertens, scor 6-2, 7-5, titlul cu numărul 21 al carierei. Este al doilea trofeu consecutiv pe care îl câştigă jucătoarea de pe locul 2 mondial, după cel de la Dubai. Şi o victorie care vine chiar la revenirea în circuit după şase luni de pauză, provocată de pandemia de coronavirus. Simona a vorbit la ceremonia de premiere despre cât de bine a decurs această săptămână la Praga, unde a avut condiţii foarte bune. A fost primul ei turneu de la reluarea sezonului şi spune că s-a simţit în siguranţă.

„Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine astăzi în această finală. Mulțumesc organizatorilor pentru că au făcut să ne simțim în siguranță. Felicitări și pentru Elise Mertens a fost o săptămână foarte bună și pentru ea. Am mai fost aici în urmă cu 15 ani, nu mai țineam minte mare lucru. E adevărat că anul acesta am stat mai mult în cameră”, a fost prima reacție a Simonei Halep, la ceremonia de premiere.

Pentru Simona Halep urmează o nouă perioadă de pauză. Rămâne să anunţe decizia legată de participarea la US Open. Dacă va accepta să meargă, atunci ar trebui să ajungă la New York spre sfârşitul acestei luni. 31 august – 13 septembrie sunt datele de disputare ale turneului de Grand Slam de la Flushing Meadows. În cazul în care nu va merge la New York, Simona Halep ar putea avea o pauză şi mai lungă. Revenirea s-ar putea produce în acest caz la Roma, începând cu 20 septembrie.

Simona Halep a câştigat 25.000 de dolari după titlul de la Praga, unul dintre cele mai mici premii din cariera ei. Este doar un turneu de categorie International, iar premiile au scăzut şi din cauza pandemiei de coronavirus. 280 de puncte în clasamentul WTA primeşte Halep şi rămâne pe locul 2 în lume.