Victoria Simonei Halep la Roland Garros, în presa internațională. Ce spun străinii despre numărul 3 mondial

Simona Halep a învins-o, marți, cu scorul de 6-2, 3-6, 6-1, pe australianca Ajla Tomljanovic și s-a calificat în turul 2 al turneului de la Roland Garros. Presa internațională a scris despre victoria numărului 3 WTA, care în urmă cu un an triumfa pentru prima dată în carieră la Paris, iar în acest an vrea să își apere titlul.

Ce a scris presa internațională despre victoria Simonei Halep la Roland Garros

Publicații importante din Italia, Franța, Olanda și Marea Britanie au scris despre victoria Simonei Halep la Roland Garros.

Standard.co.uk a scris că „Simona Halep a trecut peste un set pierdut şi continuă cursa pentru apărarea titlului la Roland Garro, în urma victoriei cu Ajla Tomljanovic. În setul al treilea, Halep şi-a dat seama ce are de făcut împotriva adversarei şi a început să lovească mai puternic. Totuşi, experienţa şi-a spus cuvântul, iar Halep a câştigat al şaselea meci, din ultimele şapte.”

„Osaka şi Halep au scăpat de o eliminare prematură. Simona Halep, numărul trei mondial, a trebuit să-şi dea silinţa pentru a ajunge în turul seund. Halep e considerată favorită, la ediţia din acest an, fiind urmată de Bertens”, a scris Telegraaf.nl, în timp ce Reuters a punctat că „a fost doar un mic sughiţ, iar deţinătoarea trofeului, Simona Halep, avansează la Paris. Halep s-a descurcat cu emoţiile şi presiunea şi s-a calificat în turul secund la Roland Garros.”

Reacția Simonei Halep după victoria din primul tur

Simona Halep a trecut de Ajla Tomljanovic și o va întâlni pe Magda Linette în turul 2 la Roland Garros.

„Sunt fericită pentru felul în care a mers acest meci. A fost un meci greu, dar am luptat pentru fiecare punct şi am reuşit până la urmă să câştig. Am încercat să rămân calmă şi să joc cel mai bun tenis al meu”, a declarat Simona după meciul cu Ajla Tomljanovic.