Simona Halep, cadou surpriză la revenirea în România. Fostul lider mondial s-a întors, marți, în țară, după ce a participat la turneele de la Dubai și Doha. Ea a jucat semifinala primei competiții, dar a fost eliminată încă din primul tur în cea de-a doua. Încă fără antrenor, Simona Halep nu se grăbește cu alegerea celui care i-ar înlocui pe Adrian Marcu și Daniel Dobre. Supărarea cauzată de înfrângerile din turneele din Golf a mai fost îndulcită de cadoul pe care Simona Halep s-a grăbit să-l arate și fanilor într-o postare de pe o rețea socială.

Simona Halep a declarat pe Aeroportul Otopeni că e supărată pentru eșecurile din partidele cu Ostapenko și Garcia, dar tot ce contează este că e sănătoasă. Ea a mai adăugat că își va alege antrenorul „pe feeling”, dar că nu se grăbește cu o decizie în acet sens.

Aș fi fost mai supărată, dar și acum sunt, trebuie să văd ce pot face împotriva acestor jucătoare, care lovesc foarte puternic. O să joc turneele pe care le joc mereu, am clasament bun încă. Nu am ce să-mi reproşez, sunt sănătoasă, asta contează. Tot timpul am spus că antrenorul e foarte important, dar acum nu am un plan, dar cu siguranţă o să apară un antrenor, pentru că e greu la acest nivel să fii singură.

Nu trebuie să aşteptaţi, nu e un lucru vital. O să vină ziua în care îmi iau antrenor, vreau să-l aleg pe feeling. Darren are o jucătoare acum, nu se pune problema”, a spus Simona Halep la sosirea în țară.