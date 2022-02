Ce spune Simona Halep despre reluarea colaborării cu Darren Cahill, după ce a fost eliminată de la WTA Doha. Fostul lider mondial a revenit în România după ce a participat la turneele din Golf. Simona Halep a vorbit, la întoarcerea în țară, despre situația sa, în lipsa unui antrenor.

Ce spune Simona Halep despre reluarea colaborării cu Darren Cahill, după ce a fost eliminată de la WTA Doha. Fostul lider mondial a revenit în țară, marți, după cele două turnee jucate în zona Golfului. Ea a fost eliminată în semifinalele competiției din Dubai și a pierdut în primul tur în cea din Qatar, unde a fost învinsă de franțuzoaica Caroline Garcia (76 WTA).

Simona Halep a vorbit, la sosirea pe Aeroportul Otopeni despre înfrângerea în fața lui Garcia. Soția lui Toni Iuruc a recunoscut că a jucat slab, în condițiile în care a fost deranjată și de vântul puternic.

”Eu consider că mereu se poate mai mult, așa gândesc zi de zi. Am jucat destul de slab, nu am simțit prea bine mingea pentru că a fost un vânt puternic, dar și ea a fost foarte agresivă. Așa s-a terminat.

Aș fi fost mai supărată, dar și acum sunt, trebuie să văd ce pot face împotriva acestor jucătoare, care lovesc foarte puternic. O să joc turneele pe care le joc mereu, am clasament bun încă”, a spus Simona Halep conform digisport.ro.