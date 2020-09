Simona Halep, atacată de un multiplu campion de Grand Slam

Simona Halep este într-o nouă vacanță, după ce a decis să nu participe la US Open 2020. Jucătoarea de pe locul 2 mondial este așteptată să revină pe teren abia pe 21 septembrie, pentru turneul de la Roma. Practic, Simona are un singur turneu jucat de la reluarea circuitului WTA, cel de la Praga, pe care l-a și câștigat. O situație care i se pare inacceptabilă lui Boris Becker, deținătorul a șase titluri de Grand Slam. Germanul le-a criticat pe toate jucătoarele de top care au spus pas US Open 2020 din cauza pandemiei de coronavirus. Ashleigh Barty și Simona Halep, primele două în clasamentul mondial, sunt cele mai importante nume în această situație.

Simona Halep și Ashleigh Barty, principalele jucătoare vizate de criticile lui Boris Becker

„Eu aș fi mers cu siguranță la US Open. De fapt, după jumătate de an fără tenis, aș fi înotat Atlanticul că să ajung acolo! Dacă în adâncul sufletului ești un luptător și n-ai avut șansa să joci, nu ai fi fost disperat să joci din nou după atât timp? Cu siguranță nu toată lumea a simțit la fel și știu că sunt vremuri dificile, dar sunt la fel pentru toată lumea.

Trebuie să spun că sunt surprins și dezamăgit de faptul că 6 din primele 10 jucătoare ale lumii nu sunt la US Open și sper că o să regrete! Îmi pare rău că aceste jucătoare de top nu sunt la New York. Sunt primul care apreciază cât de multe aduc acestor turnee și cred că merită premii egale ca bărbații, dar unele dintre ele au reacționat puțin egoist”, a declarat Boris Becker potrivit Tennis Head.

US Open 2020 a început luni, cu foarte multe staruri absente, în special pe tabloul feminin. Ashleigh Barty, Simona Halep, Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Belinda Bencic și Kiki Bertens sunt cele șase jucătoare din top 10 care au spus pas competiției. În afară de Andreescu, accidentată, restul au luat această decizie din cauza pandemiei de coronavirus.