Simona Halep riscă să își piardă poziția în clasamentul WTA după US Open! Cum se întâmplă asta

Luni s-a dat startul US Open 2020, primul Grand Slam după mulți ani de la care lipsește Simona Halep. Sportiva de pe locul 2 mondial a decis să nu călătorească în SUA, din cauza riscurilor legate de pandemia de coronavirus. Iar acest lucru s-ar putea să o coste în clasamentul WTA. Patru din primele zece jucătoare ale lumii sunt prezente la New York, iar două dintre acestea au șanse să treacă peste Simona Halep în clasament. Este vorba despre Karolina Pliskova și Sofia Kenin, dar este imposibil ca ambele să o depășească pe româncă. Astfel că, în cel mai rău caz, Halep ar putea să cadă pe locul 3 după US Open.

Simona Halep poate fi depășită în clasamentul WTA de Karolina Pliskova sau Sofia Kenin, dacă una dintre ele va câștiga turneul

6356 puncte are Simona Halep la actualizarea de astăzi a clasamentului WTA. Și va păstra același punctaj și după US Open, în ierarhia care se va face pe 14 septembrie. Asta pentru că forul feminin a decis ca jucătoarele să își păstreze punctele obținute în 2019 la turneele la care aleg să nu participe în acest final de sezon. 70 de puncte în cazul Simonei Halep, care a fost eliminată în turul 2 anul trecut.

Karolina Pliskova este în prezent pe locul 3 WTA, cu 5205 puncte. Iar pentru a trece peste Simona Halep, jucătoarea din Cehia ar avea nevoie să câștige turneul de la US Open. Cu titlu la Flushing Meadows, care aduce 2000 de puncte, Pliskova ar ajunge la 6965 de puncte, astfel că ar trece pe locul 2 WTA, peste Simona Halep. Anul trecut, Pliskova a jucat optimi de finală la US Open și a luat 280 de puncte. Astfel că un succes în finală i-ar aduce 1720 de puncte în plus.

Sofia Kenin are 4590 de puncte la actualizarea de luni, dar poate ajunge la 6460 de puncte dacă va reuși să câștige US Open. Ar fi al doilea turneu de Grand Slam pentru ea în acest an, din tot atâtea disputate. Americanca a câștigat la Melbourne, în luna ianuarie, în fața ibericei Garbine Muguruza. Astfel, Kenin ar fi ea cea care ar urca pe locul 2, în spatele australiencei Ashleigh Barty.