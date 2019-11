Simona Halep, aspru taxată după Turneul Campioanelor. Motivul pentru care a fost criticată: ”Să renunțe să fie șefa echipei ei!”

Simona Halep a fost aspru taxată după Turneul Campioanelor de la Shenzhen. Motivul pentru care a fost criticată și i s-a spus să renunțe la a mai fi șefa echipei ei.

Simona Halep a fost eliminată în ultimul meci al sezonului de jucătoarea cehă Karolina Pliskova, scor 0-6, 6-2, 4-6. În acest an, pe lângă titlul de la Wimbledon, românca de 28 de ani a mai jucat finala la Madrid și Doha. Despre înfrângerea în ultimul duel al sezonului, Halep, locul 5 WTA, a spus că a făcut o treabă bună, chiar dacă nu a fost un an grozav.

„Am făcut o treabă bună, chiar dacă nu a fost un an foarte bun. Am câștigat totuși Wimbledon, ceea ce face că acest an grozav în cele din urmă. Nu sunt dezamăgită de mine pentru acest an. Abia îl aștept pe următorul”, a spus sportiva.