Simona Halep, pierdere uriașă. Câți bani va primi pentru participarea la Turneul Campioanelor

Simona Halep a fost eliminată de la Turneul Campioanelor încă din faza grupelor. Campioana de la Wimbledon a reușit o singură victorie, în meciul de debut cu Bianca Andreescu, scor 3-6, 7-6, 6-3. Organizatorii competiției au pus la bătaie premii uriașe, dar Simona s-a ales doar cu 610.000 de dolari în urma parcursului din China.

Simona Halep va primi 610.000 de dolari pentru participarea la Turneul Campioanelor

Numărul 5 mondial a debutat la Turneul Campioanelor 2019 împotriva Biancăi Andreescu, pe care a învins-o cu 3-6, 7-6, 6-3, la capătul unui meci care a durat două ore și jumătate. A urmat partida cu Elina Svitolina, pierdută de Halep cu 5-7, 3-6, apoi duelul cu sportiva Karolina Pliskova, pierdut cu 0-6, 6-2, 4-6.

Darren Cahill a fost scos din sărite de prestația Simonei Halep din ultimul meci de la Turneul Campioanelor și i-a ținut un discurs dur în pauză, iar sportiva a oferit o reacție la finalul partidei.

„Nu e uşor să-l scoţi din sărite (n.r. pe Darren Cahill), dar astăzi am reuşit să o fac. A fost un mic impact pentru mine, dar sunt sigură că meritam, deoarece nu eram calmă. Am schimbat ceva în atitudinea mea. Toată lumea ştie că lucrez la asta. Am fost puţin enervată pe mine că am făcut asta şi sunt sigură că l-am enervat şi pe el”, a spus Halep.

Organizatorii competiției au pus la bătaie premii în valoare totală de 14 milioane de dolari, dar Simona Halep va primi doar 610.000 de dolari pentru prestația sa de la Turneul Campioanelor. Cu această sumă, sportiva din Constanța va ajunge la aproape 6 milioane de dolari câștigați din tenis în anul 2019 și la 34 de milioane în întreaga sa carieră.

Simona Halep are în palmares 19 trofee WTA la simplu, dintre care 2 de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019) și un trofeu la dublu.