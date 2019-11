Unde a mers Simona Halep, după eliminarea de la Turneul Campioanelor. Imaginea i-a luat pe toți prin surprindere

Sportiva le-a arătat tuturor fanilor săi ce face în prezent, odată ce a părăsit Turneul Campioanelor. Suprinderea a fost de partea multor internauți, pentru că vestea a venit pe contul de Instagram al jucătoarei de tenis, în această luni. Totodată, Simona Halep a încheiat anul 2019, pe locul 4 WTA. Este pentru al șaselea an la rând când românca are o asemenea reușită de clasare, menținandu-se în primele patru poziții.

Simona Halep a decis să plece în vacanță, imediat ce a părăsit Turneul Campioanelor, și a ales o destinație tropicală, unde să poată merge la plajă. Jucătoarea de tenis a vrut să le arate tuturor celor care o apreciază cu ce se ocupă și le-a împărtășit portretul din momentele de relaxare. Cu un zâmbet pe buze, Simona Halep poate fi văzută cum sare pe nisip și se bucură de clipele departe de terenul de tenis.

„Un alt an a ajuns la final! Mii de mulțumiri tuturor celor din echipa mea, familiei mele, prietenilor și fanilor! A fost un an plin de amintiri minunate ale unui vis devenit realitate la cel mai frumos complex de tenis din lume, Wimbledon, și o clasare în top 4 WTA pentru al șaselea an la rând. Și acum, hai să întâmpinăm 2020 cu zâmbetul pe buze, pentru că Darren a revenit în echipa mea! Dar nu înca… mai întai e vacanță! Mulțumiri speciale unei persoane speciale, Darren Cahill!”, a fost mesajul Simonei Halep, de pe Instagram.