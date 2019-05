Simona Halep – Ashleigh Barty, în sferturile turneului de la Madrid. Când se joacă meciul

Simona Halep și-a aflat următoarea adversară din cadrul turneului de la Madrid. Numărul 3 mondial o va întâlni pe Ashleigh Barty (numărul 9 WTA) în sferturile de finală ale competiției. Partida se va juca joi, la o oră care va fi anunțată ulterior de către organizatori.

Sportiva noastră s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Premier Mandatory de la Madrid după ce a învins-o fără drept de apel pe tenismena slovacă Viktoria Kuzmova (locul 46 în clasamentul WTA), scor 6-0, 6-0. Simona a făcut o partidă perfectă, pe care a încheiat-o după doar 44 de minute în care a pierdut doar 12 mingi.

Simona Halep a jucat atât de bine încât i-a făcut pe cei de la WTA să posteze următorul mesaj pe contul oficial de Twitter, la capătul primului set cu Viktoria Kuzmova: „E ora prânzului la Madrid, iar Simona Halep a avut poftă de un covrig (n.r. referire la cifra zero). A câștigat primul set cu 6-0.”

„A fost bine pentru mine că s-a jucat mai repede. Am dominat meciul, am simțit mingea la fiecare lovitură. Nu cred că a fost cel mai bun meci al ei. Poate a avut emoții. Nu este ușor. Am jucat cel mai bun tenis al meu. Sper să joc bine și la dublu. Am început bine ziua. Sunt bucuroasă să mă întorc în sferturi la acest turneu”, a declarat Simona la finalul partidei.

Simona Halep – Ashleigh Barty se joacă în sferturi la Madrid

Advarsara sa din sferturile de finală ale turneului de la Madrid, Ashleigh Barty, a trecut în optimi de Yulia Putintseva (locul 43 WTA), scor 4-6, 6-1, 6-2, la capătul unui meci care a durat 2 ore și 5 minute.

Simona Halep și Ashleigh Barty s-au mai întânit de 3 ori până în prezent. Simona s-a impus în primele două partide, ambele jucate în anul 2018 (6-4, 6-1 în semifinalele turneului de la Montreal și 7-5, 7-4 în optimile turneului de la Cincinnati), dar a pierdut-o pe ultima, jucată în 2019 (4-6, 4-6 în optimile turneului de la Sydney).

Meciul Simona Halep – Ashleigh Barty se va juca joi, 9 mai, la o oră care va fi anunțată ulterior de organizatori.