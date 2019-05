Gluma făcută de WTA, după ce Simona Halep și-a zdrobit adversara: „A avut poftă de un covrig”

Simona Halep s-a distrat în optimile de finală ale turneului de la Madrid. A învins-o cu scorul de 6-0, 6-0 pe sportiva Viktoria Kuzmova, din Slovacia, și s-a calificat în sferturile competiției. Simona (numărul 3 mondial) a jucat perfect și i-a făcut pe cei de la WTA să posteze o glumă pe contul oficial de Twitter în timpul meciului.

Constănțeanca a câștigat lejer primul set al partidei, cu scorul de 6-0, după doar 21 de minute de joc, iar cei de la WTA au reacționat imediat și au postat o glumă pe contul de Twitter.

„E ora prânzului la Madrid, iar Simona Halep a avut poftă de un covrig (n.r. referire la cifra zero). A câștigat primul set cu 6-0”, este mesajul postat pe rețeaua de socializare.

It’s lunchtime in Madrid and @Simona_Halep fancied a bagel 🥯

She claims the first set, 6-0.#MMOpen pic.twitter.com/qhVGCtlIWc — WTA (@WTA) May 8, 2019

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Madrid

Simona Halep a reușit una dintre cele mai facile victorii din cariera sa, 6-0, 6-0 cu Viktoria Kuzmova și a obținut calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Madrid. A avut nevoie de doar 44 de minute pentru a pune capăt unui meci în care a pierdut doar 12 puncte.

„A fost bine pentru mine că s-a jucat mai repede. Am dominat meciul, am simțit mingea la fiecare lovitură. Nu cred că a fost cel mai bun meci al ei. Poate a avut emoții. Nu este ușor. Am jucat cel mai bun tenis al meu. Sper să joc bine și la dublu. Am început bine ziua. Sunt bucuroasă să mă întorc în sferturi la acest turneu”, a declarat Simona la finalul partidei.

Numărul 3 mondial a câștigat deja de 2 ori turneul de la Madrid, în 2016 și 2017. Pentru ediția din acest an s-au pus în joc premii în valoare totală de 7 milioane de dolari.