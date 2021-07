Simona Halep, aroganţă extremă. Ce bolid unic în România şi-a cumpărat. Toţi şoferii s-au uitat uluiţi la ea în trafic Foto EXCLUSIV

Simona Halep a surprins pe toată lumea cu apariția sa cu care i-a făcut invidioși pe toți colegii de pe carosabil. Ce bolid special și-a cumpărat campioana noastră și de ce toți șoferii s-au uitat lung la vehiculul pe care-l conducea?

Simona Halep se bucură de o avere impresionantă și nu se ferește să-și facă pe plac. După muncă iată că vine și răsplata! Campioana noastră a apărut de-a lungul timpului la volanul unor mașini pe măsură, iar acum a schimbat puțin placa și a decis să își achiziționeze un vehicul deosebit.

Mulți șoferi care au văzut-o cu siguranță au oftat îndelung pentru că bolidul este cu adevărat o bijuterie pe care oricine ar vrea s-o aibă. Mai exact, Simo conduce un Aston Martin în valoare de 300.000 de euro. Din păcate, sportiva a cam încălcat regulile circulației cu el.

Jucătoarea de tenis a fost surprinsă plecând din casa din Primăverii pentru a merge la casa costruită recent la Snagov. Din cauza aglomerației, Simona a decis să plece în mare viteză pe linia de tramvai și să nu stea cu ceilalți șoferi în coloană.

Aceasta este printre primele posesoare ale modelului în cauză în România. Concret, este vorba despre un Aston Martin DBX, primul SUV din istoria casei britanice ce a fost prezentat și la București în urmă cu doar un an și jumătate.

Sportiva nu a stat prea mult pe gânduri și a decis că un asemenea bolid trebuie să fie al ei. Amintim că iubita lui Toni Iuruc se mai bucură și de alte mărci de seamă pentru că în garajul ei se mai află: Mercedes-AMG, Porsche și Range Rover.

Simo își poate permite orice automobil de serie dorește, iar de-a lungul timpului cu siguranță nu s-a uitat la bani când a venit vorba de asta. În garajele ei se regăsesc modele ce au prețul de catalog de peste 100.000 de euro bucata: un Porsche 911 Carrera S, un Porsche Panamera, un Range Rover, un Mercedes GLE 450 AMG sau un Mercedes CLS AMG.

“Mă bucur să am parte de susţinerea Mercedes-Benz Romania în acest an important, atât pentru mine, cât şi pentru Mercedes-AMG. Îmi doresc ca aniversarea a jumătate de secol de existenţă AMG să fie una memorabilă si, continuând tradiţia sportivă a grupului, să realizam cât mai multe performanţe împreună. (…) Sunt încrezătoare cu privire la această experiență incredibilă și sunt încântată să am Mercedes-Benz România alături în această călătorie”

Simona Halep