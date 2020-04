Simona Halep, anunț de ultimă oră. Ce s-a întâmplat între ea și Toni Iuruc: “Am decis amândoi”

Simona Halep și-a luat din nou fanii prin surprindere. Reacțiile au curs neîncetat în mediul online. Ce anunț a făcut cunoscuta sportivă?

Criza sanitară pe care o traversăm a reușit să schimbe multe perspective și să unească mai mult decât oricând românii. Spitalele sunt haos, numărul cadrelor medicale infectate este într-o continuă creștere, iar vârful îmbolnăvirilor ne ajunge din urmă. Simona Halep nu a putut închide ochii la tot ce se petrece în lume, dar mai ales în România, țara căruia i-a purtat numele peste hotare cu mândrie. Aceasta a decis, alături de vitorul său soț, să doneze o sumă importantă pentru a ajuta în lupta grea pe care o ducem. Simo a susținut, că acest gest a venit din interior și că a oferit din toată inima banii aceștia. Sportiva nu a vrut să se afle că a sărit în ajutor, dar s-a întâmplat să se ia la cunoștință.

”Este adevărat, aceasta este suma, 30.000 de euro. Nu mă uit la știri, dar stăteam în casă cu Toni, cu prietenul meu, și am văzut cât e de greu pentru toată lumea. Am decis amândoi să donăm, a fost un moment venit din interior. Indiferent de sumă, trebuie să donez. A venit din suflet. Nu îmi place să anunț oficial aceste donații. Doctorii și românii au nevoie de ajutor” Simona Halep (Sursa: Digi Sport )

Halep a vorbit și despre viața în carantină, în cadrul emisiunii Campionii. Aceasta a dezvăluit că nu a mai ieșit din casă de pe data de 9 martie și că bucuria enormă din acest moment este că poate dormi cât poftește.

”Îmi lipseşte faptul că nu mai pot ieşi cu prietenii, nu ne mai putem strânge, îmi plăcea mult să ies în oras, să stăm să râdem, să povestim. Eu una m-am izolat complet, nu am avut întâlnire cu cineva pe care nu-l cunosc de pe 9 martie! Faptul că stau deja de 6-7 săptămâni acasă, într-un singur loc, pentru mine e ceva wow, nu am mai făcut asta am şi uitat de când! Dorm mai mult şi pot să spun că e un moft”

Simona Halep