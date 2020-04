Ce folosește Simona Halep în izolare. Fanii au observat imediat ce are în casă

Simona Halep, locul 2 WTA, se pregătește în această perioadă acasă. Fanii au remarcat imediat un detaliu important și au descoperit ce folosește campioana în izolare.

Cea mai bună sportivă a României este în izolare și se pregătește acasă, în speranța că totul se va termina cu bine, iar turneele din circuitul profesionist de tenis vor fi reluate. Simona Halep a devenit foarte activă pe rețelele de socializare și împărătășește cu fanii sesiunile de antrenamente, precum și preferințele sale culinare. Chiar și în casă, constănțeanca recreează în miniatură atmosfera de pe marile arene, iar fanii au observat acest detaliu. Într-o fotografie postată pe Instagram, sportiva apare într-o ipostază care aduce aminte de turneele WTA, acolo unde își dorește să revină în scurt timp.

Într-un moment de respiro, între „seturile” de antrenament, Simona Halep ne transmite că este cu gândul la Wimbledon, turneu pe care l-a câștigat în premieră anul trecut. Fotografia postată pe rețelele de socializare este edificatoare.

„Este o perioadă grea pentru toată lumea. Dar dacă stați acasă, dacă rămâneți puternici, totul va fi bine. De-abia aștept să călătoresc din nou, de-abia aștept să joc tenis din nou și de-abia aștept să vă văd. Toate cele bune, rămâneți în siguranță și bucurați-vă de timpul petrecut acasă”, a spus Simona Halep.

Chiar cu o zi înainte ca All England Club să anunțe anularea turneului de la Wimbledon, Simona Halep a rememorat într-o manieră aparte succesul din 2019.

Campioana de la Wimbledon și-a redecorat camera într-un mod aparte. Simona Halep a decis să-și înrămeze racheta cu care a jucat anul trecut finala câștigată categoric în fața Serenei Williams, alături de o fotografie în care le prezinta fanilor cel mai prestigios trofeu pe care l-ar fi putut obtine vreodata intr-o cariera de jucatoare profesionista.

„Fiind acasă în fiecare zi, de fapt non-stop, mi-a venit o idee în urmă cu câteva zile și am decis să îmi înrămez racheta cu care am câștigat Wimbledon. O voi agăța de perete, pentru că e frumos să o văd de fiecare dată când intru în această cameră. Lângă rachetă este un tablou cu mine ținând trofeul; am vrut să le înrămez și să le pun laolaltă pentru a le avea ca amintire”, le-a transmis Simona Halep fanilor săi într-un videoclip postat pe Twitter.

What are you guys doing to stay positive during this time?

Here’s a little something I did to brighten my days at home 🏡😘 @Wimbledon pic.twitter.com/6QFZS9RM6z

— Simona Halep (@Simona_Halep) March 31, 2020