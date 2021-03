Simona Halep, anunț de ultimă oră. Când revine pe teren, decizie surpriză

Simona Halep le-a făcut o surpriză mult așteptată fanilor săi! Campioana noastră vine cu un anunț de ultimă oră? Ce decizie a luat cunoscuta jucătoare de tenis? Nimeni nu se aștepta la asta.

Simona Halep, decizie surprizătoare. Fanii sunt în extaz

Surpriză pentru fanii Simonei Halep după ce aceasta a anunțat că acum va merge la Miami, după ce anul trecut cei care o urmăresc nu au putut să o vadă pe teren la US Open. Sportiva a confirmat chiar azi, 15 martie, că urmează să participe la celebrul turneu care este programat în data de 23 martie și 4 aprilie.

Aceasta va fi primul turneu la care constănțeanca va participa după Australian Open 2021. Mulți dintre fani au fost îngrijorați de problemele ei de sănătate, dar iată că reintră în teren. „Mă duc la Miami. O să plec săptămâna viitoare.

Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune, pentru că am nevoie de meciuri oficiale. Am avut acum din nou o lună de pauză. Vreau să joc bine, vreau să fiu atentă pe ce am de făcut pe teren”, a spus Simona pentru Digi Sport.

„La US Open nu m-am dus, am renunțat din teamă. Recunosc! Acum am și făcut virusul, am și vaccinul, așa că totuși sunt un pic mai safe decât în august când s-a jucat US Open”, a adăugat sportiva noastră. Amintim că în urma unor dureri groaznice la spate campioana s-a retras de la Doha și Dubai. Aceasta urmează să fie cap de serie cu numărul 3 la Miami Open 2021.

Ce spune sportiva despre durerile de spate?

„A fost un mic blocaj (n.r. – la spate) la 5-1, când am lovit un rever mai departe de corpul meu şi m-am speriat un pic, dar cu cât am dat drumul la mişcare a fost mai bine. Sper mâine să nu am dureri. În momentul acesta sunt bine. Mi-am depășit puțin limitele. Corpul meu… Spatele meu, am simțit că pocnește ceva, la finalul meciului. Dar știu că am destul timp pentru recuperare până la următorul meci. Oricum am amintiri plăcute din meciurile de peste patru ore de aici, de la Melbourne, așa că m-am gândit că dacă trec peste meciul ăsta voi avea timp să mă recuperez”

Simona Halep (Sursa: Digi Sport)

Cum arată top 10 al clasamentului WTA:

1. Asheigh Barty 9186 de puncte

2. Naomi Osaka 7835 de puncte

3. Simona Halep 7255 de puncte

4. Sofia Kenin 5760 de puncte

5. Elina Svitolina 5370 de puncte

6. Karolina Pliskova 5205 de puncte

7. Serena Williams 4915 de puncte

8. Aryna Sabalenka 4810 de puncte

9. Bianca Andreescu 4735 de puncte

10. Petra Kvitova 4571 de puncte