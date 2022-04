Patrick Mouratoglou, surprins de decizia Serenei Williams. Faimosul antrenor francez a pregătit-o pe americancă vreme de un deceniu, timp în care aceasta a cucerit 10 dintre cele 23 de titluri de Grand Slam din carieră. Săptămâna trecută, tehnicianul de 51 de ani a anunțat că va deveni antrenorul „full-time” al Simonei Halep. Imediat după această veste, Serena Williams a dat de înțeles că se întoarce în competițiile oficiale, dorind să participe la Wimbledon. Patrick Mouratoglou s-a declarat surprins de decizia fostei sale eleve.

Patrick Mouratoglou, surprins de decizia Serenei Williams. Antrenorul francez anunțat, săptămâna trecută, că devine antrenorul Simonei Halep. El a precizat că, mai întâi, a avut o discuție pe această temă cu jucătoarea americană pe care a pregătit-o vreme de un deceniu și a avut OK-ul acesteia pentru a face respectivul pas.

Am tot respectul pentru ea, dar nu se punea problema la momentul respectiv. Câteva săptămâni mai târziu, am avut o conversaţie cu Serena şi uşa s-a deschis pentru mine, cel puţin pe termen scurt, să lucrez cu altcineva“, a explicat Mouratoglou pe Twitter cum a devenit antrenorul Simonei.

„Sunt de acum antrenorul full-time al Simonei Halep. În ultimele opt luni, am realizat cât de mult mi-a lipsit să antrenez. E pasiunea vieţii mele şi încă simt că am multe de oferit. Simona a venit la Academia mea, înainte de Indian Wells pentru a se pregăti. Atunci, la sfârşitul săptămânii, ea m-a întrebat dacă o pot antrena.

Nici nu anunțase bine Mouratoglou vestea, că Serena Williams a dat de înțeles, într-o postare pe contul de Instagram, că vrea să joace la Wimbledon, după o pauză de un an. Ea a jucat ultima oară tot la Wimbledon, anul trecut, abandonând în prima partidă din cauza unor probleme medicale.

Patrick Mouratoglou s-a declarat surprins de intenția exprimată de Serena, dar a precizat că „uneori e greu să îi descifrez limbajul”.

„Nu vreau să vorbesc în numele ei (n.r. al Serenei Williams). Am avut o discuție înainte să încep să lucrez cu Simona. Am întrebat-o dacă are în plan să joace din nou pe termen scurt, nu mi-a răspuns. Așa că i-am spus că vreau să lucrez și că, dacă va dori să revină, vom discuta din nou. De atunci, ea a anunțat pe rețelele de socializare că vrea să joace Wimbledon, ceea ce m-a surprins, dar uneori este greu să descifrez limbajul Serenei, deși o cunosc de zece ani”, a spus Patrick Mouratoglou la France TV Info .

Patrick Mouratoglou a mai declarat că decizia de a lucra cu Simona Halep a fost „o alegere de suflet”, el urmându-și întotdeauna instinctele.

„A fost, realmente, o alegere de suflet. Mereu am făcut așa, mi-am urmat întotdeauna instinctele. Simona este o jucătoare excepțională care a făcut deja lcururi fantastice în cariera sa. Avem o relație bazată pe încredere peste care putem construi ceva. Ea încă are capacitatea de a face lucrurile mult mai bine decât le face la ora actuală. Are 30 de ani, aceeași vârstă pe care o avea și Serena când am început să lucrez cu era”, a declarat Mouratoglou.