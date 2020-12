Simona Halep, alături de o vedetă din România la care nimeni nu se gândea. Cu cine a fost surprinsă

Zilele trecute, Simona Halep a participat la o sesiune foto alături de o râvnită vedetă din România. Aducerea lor sub același obiectiv a fost surprinzătoare pentru public.

Simona Halep a revenit la activitățile de zi cu zi după ce a trecut cu brio peste problemele cauzate de infectarea cu noul coronavirus. Pe lângă antrenamentele asidue pe care le-a bifat, aceasta își găsește timp să-și mulțumească și sponsorii. Zilele trecute, sportiva a participat la o sesiune foto alături de actrița Monica Bârlădeanu.

Cele două sunt imaginea companiei de cosmetice AVON și, la propunerea echipei, au făcut un shooting comun. Imaginile au apărut pe internet datorită actriței, care a postat pe Instagram câteva cadre din ceea ce urmează să vadă publicul.

Sportiva a mai adăugat un nume mare în lista de branduri a căror imagine este de când a intrat în elita tenisului mondial. Ea a început în ianuarie 2020 colaborarea cu AVON și, din luna martie a aceluiași an, a devenit imaginea unui parfum.

Prima apariție a constănțencei ca Ambasador AVON a fost pe coperta ediției de februarie a broșurii. Alcătuit din note de piper roz, floare de iris și patchouli, parfumul reprezentat de Halep, ”Her Story”, este o invitație către toate femeile pentru a-și crea și da mai departe poveștile. Simona a declarat că această aromă o inspiră.

„De la vârsta de 4 ani, universul meu a devenit tenisul. Cu fiecare zi, am învățat să fiu mai bună, să obțin cele mai bune rezultate, am muncit să îmi îndeplinesc obiectivele și să transform în realitate chiar și cele mai nebune visuri. Am reușit și am realizat că viața mea este despre cât de frumos îmi trăiesc fiecare capitol din poveste. Ce au în comun tenisul și frumusețea? Încrederea. Încrederea că atunci când port aroma care mă definește, îmi pot împlini cele mai nebune visuri. Her Story m-a cucerit din prima clipă. Este semnătura mea personală care îmi amintește în fiecare zi că imposibilul devine posibil”, spunea Halep despre produsul pe care îl reprezintă.