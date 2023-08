Simona Halep, interviu plin de emoție, în ziua în care s-a împlinit un an de la ultimul meci. „Au fost multe stări de anxietate, mi se pare nedrept prin ce trec” – VIDEO

Astăzi se împlinește un an de la ultimul meci oficial al Simonei Halep, iar jucătoarea de tenis a acordat un interviu în care a vorbit despre momentele dificile prin care trece și despre problemele uriașe pe care le-a avut după ce a aflat că este acuzată de dopaj. Sportiva le-a mulțumit celor care i-au fost aproape și așteaptă cu mare încredere verdictul de tribunalul Sport Resolutions.

Simona Halep a acordat primul interviu presei din România, după declanșarea scandalului de dopaj. Fragmente din această discuție au apărut încă de acum câteva zile, dar acum a fost difuzat întreg interviul. Momentul are o importantă specială pentru că este chiar ziua în care se împlinește un an de la ultimul meci oficial jucat de fostul lider mondial.

Jucătoarea din România a disputat ultimul meci oficial pe 29 august 2022, când a fost învinsă în primul tur la US Open 2022, de Daria Snigur, o jucătoare din Ucraina care a ajuns pe tabloul principal după ce a jucat partide de calificare. La acest turneu a fost testată Simona Halep, iar după câteva zile a aflat că în corpul ei s-a găsit Roxadustat.

„Un an foarte greu cu multe stări de anxietate și cu multe nopți nedormite. Un an cu mare refuz la ceea ce se întâmplă pentru că mi s-a părut și mi se pare foarte nedrept. Nu am știut să gestionez această problemă la început, dar acum am acceptat că acesta poate fi ghinionul carierei mele și am încercat să o iau ca atare și să fiu puternică.

Am încercat să iau și partea bună a lucrurilor și să mă gândesc la faptul că sunt sănătoasă și mă gândesc și că o să vină și verdictul într-o zi și sper să fie bine pentru mine”, a declarat Simona Halep.