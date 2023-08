Amintiri „din altă viață”. Astăzi se împlinește un an de la ultimul meci oficial jucat de Simona Halep – GALERIE FOTO

29 august 2022 este ziua în care Simona Halep a jucat ultimul meci într-o competiție oficială. Este vorba de partida cu Daria Snigur din primul tur de la US Open 2022, turneul unde a fost testată și unde specialiștii i-au găsit substanțe interzise în corp. Un an mai târziu, sportiva din România nu are niciun răspuns oficial la acuzațiile de dopaj și este suspendată provizoriu, de mai bine de zece luni, deși a cerut să fie audiată în procedură de urgență.

Anul trecut pe vremea asta așteptam ca Simona Halep să înceapă un drum fulminant la US Open 2022. A fost învinsă, surprinzător, încă din primul tur, de o jucătoare care a ajuns pe tabloul principal, după ce a jucat meciuri de calificări.

Duelul cu Daria Snigur din Ucraina a durat trei seturi și s-a terminat după o oră și 42 de minute. Jucătoarea din Ucraina s-a impus în primul set, Halep l-a câștigat pe al doilea cu 6-0, iar pe al treilea l-a cedat cu 6-4. Imaginile de atunci stau mărturie despre starea de spirit a jucătoarei din România și a fost clar că ceva nu a fost în regulă cu ea. Halep a fost nervoasă și agitată și nu s-a concentrat, în timp ce rivala a terminat meciul în lacrimi, uimită că a reușit să treacă de o sportivă care a fost pe primul loc în clasamentul WTA și care avea la activ și două victorii în finale de Grand Slam.

La acest turneu, Simona Halep a fost „testată inteligent” de ofițerii anti-doping, iar în urma testului a fost informată că s-a găsit Roxadustat în corpul ei.

După US Open 2022 s-au adunat o mulțime de probleme pe capul sportivei din Constanța: operația de rinoplastie, divorțul de Toni Iuruc, acuzațiile de dopaj și vestea că a fost fost suspendată provizoriu, pe data de 7 octombrie. După alte șapte luni a fost informată de oficialii Agenției Internaționale de Integritate în Tenis că s-au descoperit „iregularități” în pașaportul ei biologic. A fost practic o nouă acuzație de dopaj.

Roxadustat este o substanță interzisă în sportul profesionist și este un medicament împotriva anemiei. Acesta este, de regulă, comercializat sub denumirea de Evrenzo și este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu anemie simptomatică asociată cu boala cronică de rinichi (CKD), potrivit site-ului de specialitate medicines.org.uk. Sportiva din România a spus că nu s-a dopat niciodată și a explicat într-un interviu că suplimentele nutritive pe care le folosește au fost contaminate accidental în timpul procesului de producție.

Sportiva din România a cerut o audiere de urgență, dar întâlnirea cu judecătorii de la Sport Resolutions a fost amânată de trei ori. Halep a răspuns la întrebări la finalul lunii iunie și nu a primit niciun răspuns deși au trecut de atunci mai bine de opt săptămâni. Ilie Năstase este convins că este vorba de o strategie și că oficialii din tenis care întârzie răspunsul „se bucură” de faptul că sunt în centrul atenției.

„Mă așteptam să primesc decizia mult mai repede. Din câte știu eu în regulament sunt trei săptămâni. Deja se fac două luni și nu am primit absolut nicio știre despre decizie. M-am antrenat din greu, am și postat pe rețelele media pentru că am vrut să împărtășesc cu fanii mei treaba aceasta, că sunt motivată și că-mi doresc să revin pe teren cât mai repede.

Am primit o veste de la avocatul meu că până la final de august nu o să am nicio decizie. Sunt foarte dezamăgită de acest lucru. Este aproape imposibil să stai să aștepți atât de mult pentru o decizie, dar așa cum am spus nu am ce să fac prea multe și va trebui să aștept”, a transmis Simona Halep pentru Eurosport.