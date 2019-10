Simona Halep a recunoscut care este starea ei de sănătate. Cum se recuperează românca

Simona Halep a recunoscut care este starea ei de sănătate și a vorbit despre cum se recuperează pentru Turneul Campioanelor, de la Shenzhen.

Simona Halep a jucat doar două meciuri la turneul din Beijing. În primul tur a trecut de Rebecca Peterson cu 6-1, 6-1, apoi a fost eliminată de rusoaica Ekaterina Alexandrova, care a învins-o cu 6-2, 6-3. Campioana de la Wimbledon a fost eliminată la Beijing, dar a urcat o poziție în clasamentul WTA și a ajuns pe locul 5, devansând-o pe Bianca Andreescu. Mai mult, românca și-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor, de la Shenzhen.

„Este o onoare pentru mine să mă calific la Tuneul Campioanelor din Shenzhen. Este întotdeauna un obiectiv pentru mine să obțin această calificare și sunt încântată de posibilitatea de a evolua și în acest an. Am mai fost în Shenzhen, așa că mă bucur că voi reveni și că mă voi reîntâlni cu fanii de acolo”, a spus Halep pentru WTA.

Reamintim că sportiva a ratat anul trecut Turneul Campioanelor, desfășurat pentru ultima oară în Singapore, din cauza unei accidentări. De altfel, constănțeanca se înscrisese inițial și la turneul de la Moscova, din această săptămână, la care a renunțat din cauza problemelor medicale.

Cât despre cum decurge recuperarea pentru Turneul Campioanelor, de la Shenzhen, Halep a promis că va face totul pentru a fi prezentă, căci a făcut tratament, iar când a început antrenamentele nu a mai simțit dureri.

„Sper să fiu 100% recuperată, îmi doresc tare mult să fac o treabă bună. Am avut probleme la coloană, am făcut tratament, recuperare, sunt mai bine, am început antrenamentele de ieri (n.r. luni), nu am avut dureri, sper să rămână așa. Încă nu știu, nu am jucat la un nivel foarte ridicat”, a spus românca.