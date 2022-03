Simona Halep a primit verdictul jurnaliștilor americani: „Începe să-și redescopere cea mai bună versiune a ei”

Simona Halep a primit verdictul jurnaliștilor americani. Fostul lider mondial s-a calificat în semifinalele turneului de la Indian Wells. Constănțeanca a făcut un jos senzațional în sferturi, trecând cu un categoric 6-1, 6-1, de croata Petra Martic. Ea o va întâlni în penultimul act al competiției pe poloneza Iga Swiatek (4 WTA), într-un meci ce va avea loc în această noapte, de la ora 3.00, ora României.

Simona Halep și-a caracterizat jocul ca fiind aproape de nivelul din trecut, simțind că se apropie de cea mai bună variantă a sa, ca jucătoare.

„Simt că sunt aproape de nivelul avut în trecut. Azi am jucat aproape perfect, am stat aproape de linia de fund și am returnat agresiv, acest meci îmi dă încredere și îmi arată că pot juca foarte bine împotriva oricui. Meciurile de la Indian Wells îmi dau multă încredere, mă facă să înțeleg că pot fi iar la nivelul meu maxim. Zi după zi m-am simțit mai bine, am simțit că mă apropii de cea mai bună variantă mea”, a spus Simona Halep într-o conferința de presă, conform Eurosport.