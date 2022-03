Cu cine joacă Simona Halep în semifinale la Indian Wells. Fostul lider mondial a trecut „en-fanfare”, în sferturile de finală, de croata Petra Martic, scor 6-1, 6-1. Jucătoarea din Constanța a ajuns pentru a patra oră în carieră în penultimul act al competiției WTA 1000 din California. Simona Halep va avea de înfruntat o adversară mult mai bine cotată, iar miza financiară a întâlnirii va fi și ea una majoră.

Simona Halep e declarat că a făcut un joc aproape perfect și simte că este gata să atingă nivelul din trecut al tenisului său.

„Simt că sunt aproape de nivelul avut în trecut. Azi am jucat aproape perfect, am stat aproape de linia de fund și am returnat agresiv, acest meci îmi dă încredere și îmi arată că pot juca foarte bine împotriva oricui. Meciurile de la Indian Wells îmi dau multă încredere, mă facă să înțeleg că pot fi iar la nivelul meu maxim. A fost un an complicat, după cum știți, astfel că, să vin aici și să joc la nivelul acesta, mă face să fiu extrem de încrezătoare.Zi după zi m-am simțit mai bine, am simțit că mă apropii de cea mai bună variantă mea”, a spus Simona Halep într-o conferința de presă, conform Eurosport.