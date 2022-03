Cine este bărbatul care o urmărește pe Simona Halep la fiecare joc. Fostul lider mondial a reușit să se califice în semifinalele turneului de la Indian Wells. Românca a învins-o cu 6-1, 6-1 pe croata Petra Martic după doar 55 de minute de joc. La finalul partidei, îm flash-interviul de pe teren, Simona Halep a ținut să-i mulțumească anume unui fan special de-ai săi, care merge prin lume oriunde joacă aceasta.

Simona Halep va încasa un cec de 343.985 de dolari, ceea ce o va aduce și mai aproape de un record istoric, locul 3 în clasamentul „all-time” al câștigurilor obținute din tenis în circuitul feminin. Întrebată de jurnalistul Andrew Krasny, la interviul de pe teren de la finalul partidei, despre aportul fanilor ei, soția lui Toni Iuruc a făcut un lucru rar întâlnit.

Simona Halep a ținut să-i mulțumească anume unui fan special, pe care l-a prezentat ca fiind George și care o însoțește pe campioana română oriunde ar juca în lume.

Fanul indicat de Simona Halep a zâmbit larg, aplaudând emoționat de menționarea sa, în mod public, de către sportiva favorită. Românca are suporteri fideli în multe părți ale lumii, majoritatea fiind români stabiliți în diferite țări. dar George se pare că este chiar cel mai fidel fan, el călătorind pe toată planeta pentru a o urmări și încuraja pe Halep.

Simona Halep s-a declarat încântată de jocul prestat cu Martic, declarând că a făcut cel mai bun tenis al său din acest an.

„A fost un meci grozav, simt că am jucat cel mai bun tenis din acest an, ceea ce mă face super-fericită, pentru că ştiam că o să fie un meci greu împotriva ei. În 2018 a fost un joc mai lung, a fost mult mai dificil, dar astăzi m-am simţit grozav, am fost într-o misiune, am vrut să fiu concentrată pe ceea ce am de făcut şi am reuşit destul de bine (n.r. – să returneze).

Când intru pe teren îmi spun că returul trebuie să fie puternic, pentru că ea are un serviciu imens, cu kick, iar la înălţimea mea nu este simplu să returnez, dar am reuşit destul de bine azi. M-am antrenat un pic la retur, ieri şi în această dimineaţă şi totul a mers foarte bine”, a declarat Halep, conform news.ro.