Simona Halep a explicat de ce s-a retras de la Bad Homburg 2022. Care a fost problema româncei

Simona Halep a explicat de ce s-a retras de la Bad Homburg 2022. Fostul lider mondial ar fi trebuit să joace, astăzi, în semifinalele turneului din Germania contra canadiencei Bianca Andreescu, într-un duel foarte interesant. Dar, cu câteva ore înainte de începerea partidei, românca și-a anunțat abandonul. Simona Halep a transmis, ulterior, un mesaj în care a dat amănunte despre problema pe care a avut-o.

Simona Halep a explicat de ce s-a retras de la Bad Homburg. Toate mergeau bine pentru fostul lider mondial în turneul din Germania. Românca a spulberat-o în sferturi pe fosta elevă a lui Darren Cahill, americanca de 20 de ani, Amanda Anisimova (25 WTA), scor 6-2, 6-1.

Simona Halep se declara mulțumită de jocul prestat și era încântată de condițiile de la Bad Homburg.

„A fost un meci foarte bun, am știut că ea va juca rapid, așa că a trebuit să fiu puternică și mereu în poziția corectă. Am jucat bine. Ador să joc aici. Îmi plac foarte mult oamenii de aici, am parte de foarte multă susținere de fiecare dată când joc aici, așa că aș vrea să le mulțumesc fanilor. Orașul este frumos, îmi place foarte mult să fiu aici”, a declarat Simona Halep, la finalul meciului cu Anisimova.