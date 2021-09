Simona Halep a decis! Cine îl va înlocui pe Darren Cahill: e o surpriză mare

Simona Halep a decis cu cine îl va înlocui pe Daren Cahill. Programul finalului de carieră este deja stabilit.

Simona Halep a decis să trieze turneele la care participă în viitorul sezon, astfel va participa doar la 9 dintre aceastea, cele mai importante.

Simona Halep a anunțat că va întrerupe colaborarea cu Darren Cahhil. Se pare că locul lăsat gol de australian, care va continua ca analist al postului ESPN, în cazul în care nu va decide să preia un alt sportiva, va fi ținut de un român.

Daniel Dobre devine antrenor full-time. Alături de el, Simona Halep a câștigat Wimbedon în 2019.

Până acum el lucra în regim part-time și o însoțea pe sportiva noastră la turneele din strănătate la care Cahill nu putea fi prezent. Se pare că situația se va schimba încpând de anul viitor.

Din 2022, Simona Halep ar putea să continue fără antrenor, așa cum a făcut Roger Federer, care nu are antrenor de mai mulți ani, ci doar pe cineva care îl ajută în pregătire.

Dacă va dori un sprint de performanță pe final de carieră, e posibil ca Ion Țiriac să îi aducă un antrenor din strănătate.

Miliardarul crede momentan că Halep mai poate duce la nivel înalt 2-3 sezoane în circuitul WTA.

Mai mult, după vârsta de 30 de ani, Simona Halep va evolua doar la turneele Premier Mandatory și cele de Grand Slam.

Simona Halep a redus cheltuielile pe final de carieră, folosind doar fizioterapeut în urma accidentărilor și preparator fizic. Ea a renunța inclusiv la managerul Virginia Ruzici.

Simona Halep își dorește să facă copil într-un viitor apropiat. Luna aceasta, sportiva s-a cununat civil cu Toni Iuruc și a declarat în repetate rânduri că își dorește o familie.

„Să am un copil! Cred că o să depășească orice senzație pe care am avut-o eu în tenis. Am spus-o mereu: viața mea bate tenisul. Am trăirile mele, împlinirile mele, iar tenisul este ca o completare. Este ceva ce mi-am dorit să fac și mi-am dedicat toata viata acestui sport, dar ramane limitat, adică nu poate să ia fața vieții mele.

Aici nu e ca-n tenis. Orice fac în viață, am un plan. Dar, ajustez orice plan de-al meu persoanei de lângă mine, familiei și așa mai departe. Am învățat, oarecum, în ultimul an să trăiesc zi de zi și să mă bucur de fiecare zi. M-am maturizat și sunt împlinită”, a spus sigură pe ea Simona Halep, în cadrul emisiunii 500 de apropo-uri.