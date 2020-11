Simona Halep a apărut în București după ce a anunțat că s-a infectat. Cum a fost surprinsă: atenție, nu au trecut nici 10 zile de izolare

Lumea sportului a primit o veste grea în ultima zi a lunii octombrie. Cu toate că apropiații spotivei susțin că Simona Halep a fost foarte grijulie în vremurile acestea, a fost testată pozitiv cu coronavirus la finele lui octombrie. Cum a fost surprinsă acum pe străzile din București?

Ultima zi a lunii octombrie a fost marcată de vestea că Simona Halep a fost infectată cu coronavirus. Cunoscuta sportivă a fost testată pozitiv cu noul virus, iar pentru că nu avea simptome grave a intrat în carantină. Cu toate astea, paparazzi cancan.ro au întâlnit-o pe sportivă la plimbare cu Toni Iuruc, pe un șantier. La o săptămână de când a anunțat că are COVID-19, jucătoarea de tenis a fost surprinsă alături de iubitul ei pe un șatier unde se află o casă în construcție. Acum fanii se întreabă dacă nu cumva aceasta s-a vindecat miraculos sau a fugit din carantină, cei mai mulți crezând că sigur a efectuat un alt test de coronavirus care ar fi indicat rezultatul negativ.

Cei doi au respectat toate măsurile impuse de către oficiali în contextul epidemiologic. Informațiile DSP arată că perioada carantinării este de 14 zile pentru persoanele cu simptome ușoare, dar dacă persoanele în carantină solicită un test COVID-19 înainte de împlinirea termenului și rezultatul testului e unul negativ există posibilitatea de a ieși din carantină. Simona și iubitul ei au inspectat zona, au analizat mersul lucrurilor, iar mai apoi s-au făcut nevăzuți.

“Vreau să știți că am fost testată pozitiv cu COVID-19. M-am auto-izolat acasă și îmi revin cu bine după ce am avut simptome ușoare. Mă simt bine. Vom trece prin asta împreună”, anunţase Simona Halep pe Twitter, sâmbătă.

“Simona e în regulă. S-a autoizolat, are simptome medii și sper să se refacă cât mai repede. Am fost destul de surprins, pentru că Simona e destul de atentă, grijulie. Tot timpul a respectat măsurile, însă, după cum vedem, este acest nou de val de COVID-19 și nu știu când și de unde a luat. Nici ea nu știe. E o realitate cu care trebuie să ne confruntăm și sper că vom trece cu bine prin asta. Eu cred că am fost testat de 10-11 ori, poate chiar mai mult, plus testele făcute înainte să plecăm, care sunt obligatorii. WTA a impus acest standard ca atunci când ajungi la turneu să ai un test făcut cu 48-72 de ore înainte. Cred că Simona a făcut în jur de 20 de teste de când s-a reluat activitatea”

Artemon Apostu-Efremov, tehnicianul Simonei Halep