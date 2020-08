Ce a făcut Diana Dumitrescu după ce a fost înlocuită de Simona Gherghe la Antena 1

Diana Dumitrescu a aplecat la mare după ce a aflat că a fost înlocuită cu Simona Gherghe la emisiunea Mireasa. Diana Dumitrescu este fericită chiar dacă a rămas fără job și se bucură alături de familie într-o vacanță pe litoral.

Toamna vine cu schimbări noi în lumea media. Potrivit Antena 1, Diana Dumitrescu a fost pusă de liber, iar Simona Gherghe revine pe sticlă şi va prezenta emisiunea Mireasa. Diana Dumitrescu a moderat un singur sezon show-ul matrimonial.

Diana Dumitrescu a aflat pe 27 august că nu va mai apărea pe sticlă și că a rămas fără niciun proiect de televiziune. Astfel, Diana Dumitrescu se află într-o vacanţă pe litoralul românesc alături de familia sa. A ales să se relaxeze la aproximativ 200 de kilometri de Bucureşti, la Marea Neagră.

Fosta prezentatoare de la Antena 1 apare în costum de baie pe reţelele de socializare și are o siluetă demnă de invidiat semn că şi-a revenit complet după naştere. De asemenea, aceasta s-a fotografiat şi alături de oamenii cei mai importanţi din viaţa sa, partenerul său şi copilul lor.

Simona Gherghe revine la cârma emisiunii Mireasa de la Antena 1 din 5 septembrie, în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00 şi sâmbăta de la 13:30.

„Întoarcerea mea pe sticlă vine după o pauză de aproape un an şi jumătate, timp în care am fost alături de copiii mei, Ana şi Vlad. Acum sunt măricei, aşa că e momentul să revin pe un interval (14.00 – 16.00) care îmi permite să fiu, în continuare, o mamă extrem de implicată în viaţa copiilor mei. Iar revenirea o fac in stilul meu: cu un gen de program de televiziune pe care nu l-am mai făcut, în cei 18 ani de televiziune.