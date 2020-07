Simona Gherghe a răbufnit în public. Ce i-a spus un medic care lucrează cu Covid

Simona Gherghe a răbufnit în public, după ce a auzit confesiunile unui medic ce lucrează în condițiile extreme ale zilelor noastre. Ce le-a recomandat fanilor săi din mediul online și cum acționează fosta prezentatoare în timpul crizei sanitară?

Numărul șocant al cazurilor care se adună zilnic la cifra persoanelor infectate de pe teritoriul României este șocant. Ieri, 8 iulie, 555 de persoane veneau în atenția medicilor, după ce au fost testate pozitiv cu coronavirus. Din păcate, de pe data de 15 iunie, de când a luat final starea de urgență, lucrurile au mers cu mult mai rău decât s-ar fi așteptat oficialii. La momentul actual, autoritățile iau serios în considerare o nouă carantinare.

Simona Gherghe le-a povestit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare mărturiile cutremurătoare ale unui medic. Din păcate, condițiile în care lucrează acum cadrele didactice sunt din ce în ce mai grele, a subliniat fosta prezentatoare de la Acces Direct, ulterior trăgând un semnal de alarmă. Aceasta i-a îndemnat pe toți să poarte mască și să respecte întocmai măsurile impuse de către autorități împotriva răspândirii coronavirusului, mai cu seamă că situația din România se înrăutățește pe zi ce trece.

„POARTA MASCA! #555 Mi-a spus un doctor ca in camerele de garda e jale. Si stiti de ce? Ca vin mai multe cazuri de Covid ca-n perioada de lockdown. Medicii si asistentii sunt echipati in combinezoane (masti, viziere, tot tacamul). Iar aerul conditionat NU functioneaza ca sa nu imprastie virusul. Si voi va plangeti ca trebuie sa purtati masca cateva minute pe zi?! 😡😡😡 #555 #covid #poartamasca #responsabilitate #simonagherghe. Si cand ne mai gandim ca, in perioada asta ne e greu, sa stim ca unora le e si mai greu. Chiar daca separati, ramanem impreuna!”

Simona Gherghe