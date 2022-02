Simona Gherghe, în conflict deschis cu o altă vedetă. Nu s-au împăcat de 11 ani

De când a fost jignită acum 11 ani, Simona Gherghe nu poate trece cu vederea conflictul dintre ea și unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți ai României. Fratele câștigătorului emisiunii Ferma și prezentatoare show-ului matrimonial Mireasa de la Antena 1 au avut un schimb dur de replici, în direct, la televizor. Despre cine este vorba.

Simona Gherghe este, fără doar și poate, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV din România. Gazda emisiunii Mireasa de la Antena 1 se află într-un conflict deschis cu artistul Lucian Viziru.

Fostul solist al trupei Gaz pe Foc și faimoasa blondină s-ar fi certat în urmă cu 11 ani, iar de atunci nu și-au mai adresat cuvinte unul celuilalt. Simona Gherghe a fost profund indignată de faptul că Lucian Viziru ar fi cerut bani ca să fie prezent în platoul emisiunii Acces Direct, pentru a vorbi despre separarea sa de Tania Budi.

„Omul ne-a cerut bani și apoi a vrut drept la replică pentru că am spus pe post că a cerut bani. El a intrat să dea un drept la replică, l-a dat. La revedere! Iar eu am trecut la următorul invitat. Acesta a fost Cătălin Botezatu. Cât despre bani, eu am adus probe, am arătat e-mailul.

Cum adică, nu l-am plătit pe Goran Bregovic și să-l plătesc pe Lucian Viziru? Cât despre sfaturile lui… Asta-i bună, mă învață Lucian Viziru pe mine să fac televiziune! Fiecare să facă ce știe mai bine, el muzică, eu televiziune”, declara fosta prezentatoare de la „Acces Direct”, la momentul respectiv.