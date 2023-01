Simona Gherghe, accident la schi. Prezentatoarea a ajuns la spital. Ce i-au spus medicii

Simona Gherghe a suferit un accident la schi, astfel că celebra prezentatoare TV a ajuns la spital. Simona Gherghe se află în vacanță în Italia, alături de copii și de soțul ei. Accidentul a fost unul grav după cum i-au spus medicii, ceea ce probabil că a simțit și ea după durerile pe care probabil le-a avut.

Simona Gherghe se afla într-o frumoasă vacanță alături de familia sa în munții Dolomiți, însă din nefericire a suferit un accident în timp ce schia.

Astfel, îndrăgita prezentatoare TV a ajuns direct la spital. Tot de acolo, frumoasa prezentatoare a postat și o fotografie pe rețeaua socială.

Simona Gherghe și familia ei au ales pentru început de an o vacanță la schi în Italia, într-o destinație de vis, însă din păcate planurile le-au fost date peste cap de accidentarea suferită.

Prezentatoarea TV a publicat o imagine pe rețelele sociale în care apare cu o mască de protecție pe față, însă vizita la spital nu are nicio legătură cu vreo infecție.

Simona Gherghe a ajuns pe mâna medicilor, care au constat că a suferit o fractură la coaste, semn că accidentul a fost unul grav.

Prezentatoarea TV nu a spus cum s-a petrecut accidentul, însă se poate deduce că totul s-a întâmplat pe pârtia de schi, de acolo de unde a și postat fotografii cu copiii ei, scrie spynews.ro.

Atât s-a rezumat Simona Gherghe să spună pe rețeaua socială: ”Se mai întâmplă și de astea…”.

Simona Gherghe, prezentatoare la Antena 1, este căsătorită de mai mulți ani cu Răzvan Săndulescu. Cei doi au împreună doi copii, pe Ana și pe Vlad. Simona Gherghe a recunoscut pe Instagram că a avut două sarcini dificile, motiv pentru care nu își mai dorește un al treilea copil.

„Nu, suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, spunea Simona Gherghe cu ceva timp în urmă.