Când are de gând Sânziana Buruiană sa renunțe la alăptat. Vedeta și-a propus să între în Cartea Recordurilor

Sânziana Buruiană a șocat o lume întreagă. Vedeta și-a propus să intre în Cartea Recordurilor cu timpul incredibil de lung în care își alăptează micuțele. Izabela și Antonia se liniștesc extrem de repede la sânul mamei, iar fosta asistentă TV nu vrea să rupă această legătură pe care o are cu ele. ,,De asta ar trebui să mă interesez care a fost cel mai mare record, chiar o să vorbesc cu cei de la Guinness Book”, a spus ea.

Vedeta are 37 de ani și susține că s-a schimbat radical. Ea nu mai este fata pusă pe distracție pe care au cunoscut-o prima oară românii, ci acum este o mamă cu acte în regulă și are grijă ca micuțelor ei să nu le lipsească nimic. Mulți cârcotași au spus de-a lungul timpului că exagerează cu acest lucru pentru că pe Izabela încă o alăptează deși are aproape 7 ani.

Fosta asistentă TV consideră că hrănitul la sân nu are cum să facă rău micuțelor. Totuși, ea recunoaște că fiica cea mare începe să renunțe treptat la obiceiul în cauză, dar cea mică pare că nu vrea să se despartă de mama sa.

