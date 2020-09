Simona Gherghe a făcut marele anunț. Vestea de ultimă oră: ce se întâmplă cu Mireasa

Simona Gherghe a făcut anunțul mult așteptat. Ce se întâmplă cu noul sezon al show-ului Mireasa? Fanii sunt în extaz.

Cunoscuta fostă prezentatoare a emisiunii Acces Direct revine pe micile ecrane. După o pauză de un an și jumătate, aceasta își va face apariția în locul Dianei Dumitrescu la cârma show-ului cu și despre iubire Mireasa. După aproape două decenii în televiziune, este primul proiect de acest gen pe care îl acceptă. În urmă cu puțin timp, a intrat în transmisiune directă în platoul Acces Direct unde i-a oferit câteva detalii despre concurenți Mirelei Vaida. Cu toate astea, nu anunțase exact momentul în care ve veni în fața fanilor show-ului. Ultimul mesaj al acesteia de pe o rețea de socializare le-a făcut agenda fanilor, pentru că Mireasa vine în casele oamenilor de sâmbătă, 5 septembrie, la Antena 1.

Diana Dumitrescu a preferat să se relaxeze pe litoralul românesc alături de familie după ce a aflat că nu va face parte din cel de-al doilea sezon. După schimbare aferentă, a decis să se bucure de zilele călduroase care au mai rămas și să-și facă amintiri de neuitat. „Iubesc vara! Chiar şi vara această, aşa cum a fost ea, mi-a oferit clipe de neuitat! ❤️ O să mă bucur de zilele călduroase până în ultima clipă, pentru că iubesc şi nisipul şi marea… iar amintirile create la mare sunt de neuitat!”, a fost mesajul actriței.

Simona revine asttfel pe micile ecrane din 5 septembrie, de luni până vineri, de la orele 14:00 și sâmbăta de la 13:30, la Antena 1.

„Întoarcerea mea pe sticlă vine după o pauză de aproape un an şi jumătate, timp în care am fost alături de copiii mei, Ana şi Vlad. Acum sunt măricei, aşa că e momentul să revin pe un interval (14.00 – 16.00) care îmi permite să fiu, în continuare, o mamă extrem de implicată în viaţa copiilor mei. Iar revenirea o fac in stilul meu: cu un gen de program de televiziune pe care nu l-am mai făcut, în cei 18 ani de televiziune”

Simona Gherghe