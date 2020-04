Înainte să se căsătorească cu Răzvan, Simona Gherghe a fost logodită cu omul de radio Octavian Tudorache. Aceasta îl cunoscuse la postul de radio Iași unde lucrau împreună.

Cu cine a înlocuit-o fostul logodnic pe Simona Gherghe. ”Este o eroină!”

Nunta era stabilită deja, inelul dat, restaurantul rezervat, dar cu câteva zile înainte de marele eveniment totul s-a anulat, din dorința Simonei Gherghe, care tocmai se mutase cu jobul în București.

Simona este fericită astăzi alături de soțul ei Răzvan, cu care are doi copii, iar Octavian lucrează în domeniul digital și călătorește peste tot, fiind stabilit cu soția sa în Belgia. Teodora, partenera lui Octavian este cadru medical și a intrat recent în direct la un post de televizune românesc de știri pentru a relata anumite aspecte ale luipei medicilor din Belgia cu noul coronavirus.

Simona Gherghe a renunțat la Acces Direct

Simona Gherghe a fost înlocuită de Mirela Vaida la cârma emisiunii Acces Direct. Aceasta spune că emisiunea a consumat-o mult din punct de vedere emoțional.

„Pentru că am simțit că, după aproape 9 ani, trebuie să schimb ceva în plan profesional. Cumva, lucrurile astea se întâmplă ciclic. Când am preluat emisiunea, în 2010, eram după aproape 9 ani de știri. Acum, am simțit că am obosit. Nu e un format comod. Emoțional, m-a consumat foarte tare. Și am decis să mă retrag, ca să las loc pentru ceva mai bun în viața mea”, a declarat Simona Gherghe pentru viva.ro.

Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România. Aceasta s-a căsătorit, în luna mai a anului 2017, cu Răzvan Săndulescu. Tot în luna mai 2017 a venit pe lume și fetița cuplului, Ana Georgia. Vedeta a spus în data de 29 noiembrie 2018, că este însărcinată cu al doilea copil, care a venit pe lume în data de 9 mai și poartă numele de Vlad Ioan.