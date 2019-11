Silviu Prigoană, revoltat de situația de la Realitatea TV. Reacția lui îi va deranja pe mulți

Silviu Prigoană, fondatorul postului de televiziune Realitatea TV este revoltat de faptul că patronii actuali ai postului au reușit să piardă licența de funcționare. Prigoană spune că pe vremea când el a predat postul, Realitatea TV nu avea nicio datorie la stat.

Postul Realitatea TV, care a început să emită în 2001, s-a închis miercuri seară, odată cu expirarea licenței audiovizuale. Realitatea Media, care deține Realitatea TV, a intrat în insolvență în urmă cu opt ani, iar, în aprilie, Curtea de Apel București a decis intrarea companiei în faliment. Iată ce părere are Prigoană despre acestă situație.

”Când am predat eu postul, datoriile spre bugetul de stat erau zero. Pentru salariați, erau tot zero. Ce-au făcut alții mai departe, chiar nu știu și nici nu mă interesează. Știu însă un lucru: Realitatea e colea, ca în povestea lui Shakespeare – „Regele a murit! Trăiască Regele!”.

Cu același acționariat, cu aceiași prezentatori, cu aceiași reporteri. Au introdus postul și pe cablu la RCS-RDS. Pe de altă parte, unde-i lege, nu-i tocmeală! Din ce-mi aduc aminte, strict pentru Realitatea TV a fost schimbată legea. Firmele media care au datorii la stat nu mai primesc licență. A fost un scandal pe tema asta în urmă cu 5-6 ani”, a spus Prigoană într-un interviu.

Cât despre intrarea în politică a lui Cozmin Gușă, patronul Realitatea TV, Prigoană spune că acesta a fost un gest extrem în încercarea de a salva postul de televiziune.

”Văzută de afară, povestea înscrierii domnului Gușă în PSD a fost pentru a salva licența Realității TV, să primească o prelungire. Din interior, se vede cu totul altfel, pentru că exista licență de emisie pe satelit cu Realitatea Plus. Lucru care s-a și întâmplat: după o zi de pauză, Realitatea emite din nou pe RCS-RDS.

Nu uitați că Gușă a fost secretar general al PSD în urmă cu 16 ani. Îl știu de foarte mult timp. Actualul proprietar de la Realitatea are șanse să o sprijine pe Viorica Dăncilă să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale”, a mai spus Prigoană.

De asemenea, Silviu Prigoană a mai declarat că își propune să candideze la Camera Deputaților, iar dacă va câștiga vrea să legalizeze prostituția în România. „Dacă legalizăm prostituția, vin la buget 2-3 miliarde de euro pe an”, a spus acesta.