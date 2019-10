Rareș Bogdan a răbufnit, după închiderea Realitatea TV: “CNA este o adunatura de slugoi aflati la butoniera unui PSD muribund”

Rareș Bogdan a avut o reacție neașteptată, după ce postul Realitatea TV și-a oprit, în mod oficial, emisia, fiind astfel retras din grila de canale. Prezentatorul a răbufnit în legătură cu decizia CNA de a nu mai prelungi licența de difuzare pentru cunoscutul post de știri. Astfel că, pe data de 31 octombrie 2019, Realitatea TV s-a închis după 18 ani în care a făcut parte din viețile românilor.

Rareș Bogdan a răbufnit, după închiderea Realitatea TV

„Jocuri de Putere cu Rareș Bogdan” a reprezentat și reprezintă o redută împotriva grobianismului, nesimțirii și acaparării presei de tentaculele înfiorătoare ale ciumei roșii.

Ca lucrurile să fie extrem de clare, mă întorc la Realitatea TV doar dacă independența mea editorială și în alegerea invitaților este totală, de duminică până joi, de la ora 21.00 la ora 1.00. Scurt și clar, ca să nu existe dubii: nu am de ce să-mi cer scuze pentru ceva ce nu am făcut. Am riscat tot pentru ca Realitatea TV și „Jocuri de Putere cu Rares Bogdan” să ajungă în top. Au ajuns, și cu ajutorul meu și mai ales al invitaților mei și al telespectatorilor, care sunt formidabili. Fără românii sinceri, frumoși și liberi nu aș fi ce sunt acum. Le datorez totul”, a transmis Rareș Bogdan.

Mesajul prezentatorului TV a fost unul cât se poate de acid și a venit pe fondul unui scandal pe care acesta îl are cu conducerea postului Realitatea TV. De asemenea, a reacționat atât de dur, prin rândurile scrise în mediul online. Rareș Bogdan a mai dorit să sublinieze și faptul că nu își dorește să își ceară scuze pentru cele petrecute în trecut, odată ce postul a fost suspendat din grila TV. Acesta a reacționat foarte dur și după ce a fost înlocuit la cârma emisiunii „Jocuri de putere”.

Prezentatorul a transmis cuvinte grele

„Simple observatii: Ascult cu uimire ce se întâmplă în propria mea emisiune, pe tronsonul orar pe care l-am ocupat în ultimii 6 ani de zile la Realitatea TV. Sunt absolut șocat! Aș vrea să-l rog pe colegul meu Claudiu, care a fost obligat să-mi țină locul, să spună cine i-a impus/cerut/sugerat tema „Stat Paralel – oamenii lui Coldea din Realitatea TV”. Mi se pare o aberație completă să vorbești despre îndepărtarea oamenilor unui „general defunct” din SRI dintr-o televiziune liberă. O mizerie, o manipulare ieftină. Nici măcar inteligentă! O prostie. Realitatea TV a fost si este o televiziune LIBERA. Trebuie sa ramana cu orice chip, EXCLUSIV Libera!”, a mai transmis prezentatorul, pe Facebook.