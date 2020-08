Silviu Prigoană, mesaj neașteptat pentru Adriana Bahmuțeanu. Ce a ajuns să-i dorească fostei soții: „Merită!“

A fost nevoie de 5 ani și 50 de procese ca Silviu Prigoană și Adriana Bahmuțeanu să poată îngropa securea războiului, după ce au horărât să o ia definitiv pe drumuri separate în 2015. Cei doi s-au căsătorit de 5 ori și tot de atâtea au și divorțat. Acum, omul de afaceri pare să fi lăsat în trecut neînțelegerile, ba chiar i-a transmis un mesaj emoționant fostei soții. Declarația sa, în continuare.

Silviu Prigoană (56 ani) şi Adriana Bahmuţeanu (46 ani) au trăit o căsnicie tumultoasă, iar ce a urmat după divorț nu a fost cu nimic mai prejos. În cei cinci ani de la separare fostul cuplu a avut numeroase conflicte, ajungând la un număr de 50 de procese. Însă, pare-se că cei doi și-au găsit liniștea în brațele altor persoane, ba chiar au îngropat securea războiului. Omul de afaceri nu a rămas indiferent la auzul veștilor potrivit cărora Adriana ar urma să se căsătorească cu cântărețul grec Nikos Papadopoulos, și i-a transmis complimente şi căsnicie fericită.

„Copiii mei sunt ok, mama copiilor e ok. Am înţeles că s-a căsătorit. Nu am certificatul de căsătorie sau copie, dar aşa am auzit“, a spus Silviu, invitat, miercuri seară, la emisiunea online a lui Cristi Brancu.