Adriana Bahmuțeanu, la un pas de moarte. Ce s-a întâmplat în sala de operații cu fosta soție a lui Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu anunța acum câteva zile, în cadrul emisiunii Xtra Nigh Show, că starea sa de sănătate îi face mari probleme. Mai mult decât atât, afirma că ar putea muri în orice clip, din cauza complicațiilor apărute. Ce s-a întâmplat în sala de operații?

Adriana Bahmuțeanu, aproape de moarte. Vedeta a stat 6 ore în operație

În cursul săptămânii trecute, Adriana Bahmuțeanu a trecut printr-o operație extrem de periculoasă. Ocluzia intersinală de care suferea îi punea viața în pericol. Medicii s-au chinuit nu mai puțin de 6 ore să îi salveze viața. Bruneta a declarat în urmă cu 10 zile că multiple operații de hernie au adus-o în stadiul acesta.

„Eu acum cinci ani am avut o operaţie, am avut multiple hernii. Mi s-a pus o plasă, dar pentru că am făcut efort, acea plasă s-a rupt. Este unde băgată printre maţe. Ghinion de neşansă. Probabil e o greşeală, dar nu mai contează. De vreo lună am început să fac investigaţii pentru că mă durea în partea stângă. Nu oricine poate să facă o asemenea operaţie. Nu se bagă oricine la aşa ceva. Există risc de deces. Urgenţă este când plasa agăţată în intestine rupe un intestin. Se poate întâmpla oricând.’, a spus Adriana Bahmuţeanu, la Xtra Night Show.

Operația s-a terminat cu succes

Viața Adrianei Bahmuțeanu a fost pusă în pericol din cauza unei ocluzii intesinale. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a povestit că operația a decurs bine, iar, după 6 ore, s-a terminat cu un real succes. La finalul interviului, acordat de pe patul de spital, a ținut să-i mulțumească doctorului Gabriel Mițulescu, dar și întregii echipe medicale.

„Am scăpat ca prin minune de ocluzie intestinală”, a afirmat Adriana Bahmuțeanu. Plasa montată de doctori în urma operațiilor de hernie a fost ruptă din cauza efortului pe care bruneta a continuat să-l facă „M-am cam jucat cu focul şi am ridicat greutăţi.”