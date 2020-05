Ce se întâmplă între Silviu Prigoană și soția lui, la 4 ani de la nuntă. Toți apropiații știu asta

Silviu Prigoană are parte în sfârșit de o căsnicie fără cursur. Ce se întâmplă la 4 ani de la nunta afaceristului cu actuala soție? Cei care se află în cercul de prieteni ai lor știu asta.

Silviu Prigoană și-a găsit liniștea și echilibrul odată cu Mihaela. Bărbatul a tras în sfârșit lozul cel mare atunci când a ales-o pe aceasta să-i fie mireasă. După o perioadă de scandaluri cu Adriana Bahmușeanu care părea că nu se mai termină, afaceristul trăiește cele mai frumoase momente în sânul familiei. Mia, așa cum îi spun prietenii, este fost producător de produse de patiserie și cofetărie în Făgăraș și are trei copii din prima căsnicie – Ionut (12 ani), Ana Maria (10 ani) și Alexandra (9 ani). Cu ajutorul unor prieteni comuni Mia și Silviu s-au cunoscut, iar la scurt timp au și devenit o familie.

Cei doi pare că au găsit o rețetă a fericirii, pentru că de când se iubește cu Mihaela abia dacă se mai aude o vorbă despre Prigoană. Femeia nu doar că are respectul deplin al afaceristului, dar și al copiilor săi – Honorius (30 de ani), Silvius (27 de ani), Maximus (10 ani) şi Eduard (8 ani). „Mia este o femeie calmă, caldă, nu mi-o imaginez vreodată să se certe. Și-a câștigat respectul copiilor lui Silviu și chiar a adus liniștea în casa lui. Cinci ani de relație și patru de căsnicie au fost importanți pentru ei”, au spus prieteni din anturajul cuplului, pentru click.ro.

„Am purtat haine negre 15 ani. Motivul a fost foarte simplu. La începuturi, când ieșeam pe la evenimente, se găseau unii să comenteze că nu am pantofii asortați cu cureaua de la ceas, cămașa nu e nu știu cum, tot felul de băgători de seamă. Și atunci, un fost coleg de-ai mei, care lucrează ca designer la brand-ul Boss, mi-a zis să mă îmbrac în negru, că nu am cu ce să greșesc. În rest, nu a avut nici o conotație funerară. Acum am cămăși de toate culorile, chiar și cu palmieri, ananași și alte fructe. Mihaela a avut un cuvânt mare de spus. Ca să vezi cum e viața asta, am renunțat la o brunetă, mi-am tras haine colorate, mi-am dat jos mustața și mi-am tras o blondă, ca să vei ce modificări substanțiale”

