Silviu Prigoană, mărturisiri cutremurătoare despre cum şi-a pierdut piciorul. Detalii care te înfioară: “Mi l-a rupt și mi l-a întins vreo trei metri”

Sunt detalii terifiante despre modul în care Silviu Prigoană și-a pierdut piciorul. Acesta și-a tăiat singur tendonul, deoarece medicii nu îndrăzneau, în urma accidentului de muncă în urma căruia membrul inferior i-a fost prins într-un utilaj.

Silviu Prigoană a avut însă puterea să povestească tot, într-o emisiune de televiziune.

I-am zis să îmi dea trusa medicală și am luat eu foarfeca și am tăiat eu tendonul ala de acolo, ca să putem pleca la spital. Ei nu aveau curaj să îl taie și eu îi spuneam ”taie tendonul ala, mușchiul ăla”. Când l-am tăiat a sărit piciorul”, a mai spus Silviu Prigoană .

”În primele cinci minute eu nu am simțit nimic din cauza șocului. Mi-am dat repede seama că este în neregulă. Era acolo o lampă, am luat cordonul și mi-am făcut garou pe picior, l-am strâns.

”Până am văzut prima proteză cum arată, eu am crezut că o să am o coadă de mătură, ca pirații”, a spus Prigoană.

”Pentru că mușchiul din spate mi l-a întins foarte mult, nu mai aveam vascularizare la el. Medicii au încercat să îmi păstreze mușchiul cât de lung, ca să îmi acopere cât de cât osul, ca să mă poată proteza, dar piciorul mi-a intrat în cangrenă, nefiind vascularizat.

Am avut încă trei operații. Și având trei operații succesive, din săptămână în săptămână, la ultima operație, timp de opt minute, am murit, opt minute am fost în moarte clinică, din cauza anesteziantului, care era prea mult.

Eu am avut tot timpul impresia, până am văzut prima proteză cum arată, că eu o să am o coadă de mătură, ca pirații. Am conștientizat cam după un an de zile ce s-a întâmplat.

Prima dată toată lumea vine și îți plânge de milă, după care încept să te rejecteze, pentru că nu mai poți juca fotbal, nu mai poți să mergi cu ei și te izolează, chiar dacă nu intenționat”, a povestit omul de afaceri.