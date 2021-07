Sarcină în familia lui Silviu Prigoana. Afaceristul a făcut marele anunț

Silviu Prigoană a făcut un anunț important, și anume, că în curând va deveni bunic. Soția lui Honorius, fiul său, este însărcinată și va aduce pe lume primul său copil.

Corina Bode, soția lui Honorius Prigoană, este gravidă, iar vestea a dat-o chiar Silviu Prigoană, viitorul bunic.

De menționat este că Corina Bode și Honorius Prigoană s-au cunoscut în Statele Unite, acum opt ani, acolo unde tânăra se mutase cu familia ei încă de la vârstă de 11 ani. El a studiat în America și are un aparatment de lux în Chicaogo.

Deși cei doi s-au cunoscut peste Ocean, ei s-au căsătorit în urmă cu cinci ani și s-au stabilit în România, administrând în prezent mai multe dintre afacerile familiilor. Soția lui Honorius a studiat Jurnalismul și Relațiile Internaționale. Aceasta vorbește fluent mai multe limbi străine și a condus pentru o vreme postul de televiziune Etno.

Corina și Honorius Prigoană s-au cununat religios în anul 2016, iar nași au fost Elena Udrea și Adrian Alexandrov. Amintim că Silviu Prigoană are 4 băieți, pe Honorius și Silvius, din prima căsnicie, dar și pe Maximus și Eduard, din căsătoria cu Adriana Bahmuțeanu.

Cât despre Silviu Prigoană, acesta este logodit cu Mihaela, femeia lângă care și-a găsit liniștea și cu care s-a căsătorit în 2016. Acesta s-a transformat total: a slăbit 40 de kilograme, a renunțat la mustață și la hainele negre.

”Am purtat haine negre 15 ani. Motivul a fost foarte simplu. La începuturi, când ieșeam pe la evenimente, se găseau unii să comenteze că nu am pantofii asortați cu cureaua de la ceas, cămașa nu e nu știu cum, tot felul de băgători de seamă. Și atunci, un fost coleg de-ai mei, care lucrează ca designer la brand-ul Boss, mi-a zis să mă îmbrac în negru, că nu am cu ce să greșesc. În rest, nu a avut nici o conotație funerară. Acum am cămăși de toate culorile, chiar și cu palmieri, ananași și alte fructe. Mihaela a avut un cuvânt mare de spus. Ca să vezi cum e viața asta, am renunțat la o brunetă, mi-am tras haine colorate, mi-am dat jos mustața și mi-am tras o blondă, ca să vei ce modificări substanțiale”, spunea Silviu Prigoană pentru Click!.