Cum s-a îmbogățit Silviu Prigoană, de fapt. Puțini români știu acest detaliu despre averea lui

Silviu Prigoană a vorbit despre averea lui și despre cum a făcut primul milion de lei după Revoluție.

Silviu Prigoană este un personaj celebru în peisajul din România. El are mai multe afaceri și a dezvăluit acum cum a făcut primul milion de lei, chiar după Revoluție.

El a făcut speculă și alături de un prieten a intrat într-o afacere profitabilă care l-a îmbogățit.

„Primul business pe care l-am făcut eu după Revoluție a fost prelucrarea cerealelor. Eu le transformam în alcool. Deci eu mi-am dat demisia de la fabrica unde lucram, am mers cu Ghiță, prietenul meu, și cumpăram trenuri întregi de cereale din sud, era la liber.

Mergeam și cumpăram de la tot felul de depozite de astea mari de cereale. Le aveau strânse din 89 și în 90, în primăvară, am mers și am cumpărat de la ăia.

Noi am mers și am luat un tren de cereale și l-am dus să îl facem alcool. Am făcut contract cu ICS Alimentara să vindem alcoolul la ăia și contract cu fabrica de alcool să ne prelucreze cerealele respective, să le ambaleze la sticle de jumătate.

Atenție mare, nu la litru, și noi îl dădeam la ICS Alimentara la prețul de producție cu ambalaj returnabil. Noi câștigam 4 lei la litru plus lada, milioane de sticle și milioane de navete, genți de bani”, a declarat Silviu Prigoană, în emisiunea lui Dan Capatos.