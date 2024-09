Silvia Chifiriuc, de nerecunoscut. Soția lui Petre Roman, schimbată radical, cum arată acum

Silvia Chifiriuc a fost o prezență discretă în spațiul public, în ultimii ani, astfel că cea mai recentă apariție a sa i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Soția lui Petre Roman s-a schimbat destul de mult, iar cei care o întâlnesc cu greu o recunosc.

Petre Roman și Silvia Chifiriuc au format dintotdeauna un cuplu discret și au ales să trăiască departe de atenția presei, alături de fiul lor. Dacă fostul premier se menține într-o formă de zile mari chiar și la 78 de ani, nu același lucru se poate spune despre soția sa, mai tânără cu 26 de ani. Fosta cântăreață a fost surprinsă recent pe stradă, alături de fiul ei și al lui Petre Roman, care este acum adolescent.

Silvia Chifiriuc și-a păstrat silueta care a consacrat-o, însă în ceea ce privește trăsăturile feței, trecerea timpului și-a spus cuvântul. În cele mai recente fotografii, bruneta este vizibil îmbătrânită. Soția lui Petre Roman și fiul ei au fost surpinși în oraș de curând, iar imaginile vorbesc de la sine.

Artista a purtat o rochie albastră, scurtă, de vară, care i-a pus în valoare silueta și picioarele. A încercat să își ascundă chipul cu o pereche de ochelari de soare supradimensionați, însă paparazzii au surprins-o.

Artista și fostul premier formează un cuplu de mai bine de 15 ani. Petre Roman a divorțat de regretata Mioara Roman pentru a se căsători cu Silvia Chifiriuc, care i-a dăruit un fiu. Chiar dacă au fost puși la zid, la vremea respectivă, pentru relația lor, cei doi nu au fost afectați de răutățile care au circulat în jurul lor. Petre Roman a recunoscut, la un moment dat, că a avertizat-o pe soția sa cu privire la ce se va scrie despre ea și i-a fost alături în fiecare moment de atunci.

”Eu am trăit o viață foarte frumoasă, cu toți prietenii mei, cu toți partenerii mei de viață. Am lăsat totul curat în urmă, frumos. Când m-am mutat în București și ne-am îndrăgostit, această mare iubire de care eu am avut parte, am tras linie foarte elegant, ca să nu aibă el (n.r. Petre Roman) de suferit. În sensul să nu vină cineva să spună: Uite, Silvia, trebuie să-mi dea cutare lucru. Dimpotrivă, eu am fost generoasă. Am lăsat de la mine să fie bine.

Am fost țintă, dar asta nu mai contează acum. El m-a avertizat. M-a pregătit. Aveam suportul lui. Mi-a zis că se vor scrie foarte multe lucruri neadevărate despre mine. Am pășit cu toată încrederea și cu toată iubirea în povestea asta cu el. Nu-mi pare rău de nimic! Relația noastră a fost foarte bine sudată de la început. Ceea ce mi-a dat Dumnezeu este al meu și duc mai departe și pentru fiul meu, Petrus, și pentru mine ca om”, a spus Silvia Chifiriuc, în urmă cu ceva timp, la Antena Stars.