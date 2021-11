Sicriul special în care zace Petrică Mîțu Stoian. Familia plătește bani grei pe oră pentru el

Petrică Mîțu Stoian a decedat la doar 61 de ani în ziua de sâmbătă, 6 noiembrie, și de atunci românii zâmbesc mai puțin. Cum arată sicriul special în care odihnește regretatul artist.

Moartea bruscă și cutremurătoare a artistului de muzică populară Petrică Mîțu Stoian a avut un impact mare asupra familiei, rudelor și prietenilor apropiați ai regretatului cântăreț, precum și asupra fanilor săi.

Cortegiul funerar cu trupul neînsuflețit al lui Petrică Mîțu Stoian a fost depus la Ansamblul Maria Tănase din Craiova, acolo unde admiratorii și rudele regretatului cântăreț și-au putut lua rămas bun de la el, iar în seara zilei de marți, 9 noiembrie, sicriul a fost mutat la Teatrul Național din Craiova.

Durerea provocată de trecerea la cele sfinte a lui Petrică Mîțu Stoian a afectat familia artistului, rude care și-au dorit ca în ultimele sale clipe petrecute pe pământ să fie tratat după sufletul său bun și milostiv.

În consecință, apropiații răposatului solist au închiriat un sicriu cu capac frigorific în care a fost pus trupul lipsit de viață al interpretului.

Petrică Mîțu Stoian a fost unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de muzică populară, unul dintre favoriții publicului meloman din România, drept pentru care familia răposatului a cumpărat un sicriu frigorific cu geam din sticlă pentru ca românii să-l poată vedea pentru ultima oară pe idolul lor.

Pentru acest lucru, apropiații regretatului artist au scos din buzunar o sumă frumușică și au închiriat sicriul cu tariful de 200 de lei pe oră. Înmormântarea lui Petrică Mîțu Stoian are loc miercuri, 10 noiembrie.

Petrică Mîțu Stoian a rămas cu anumite sechele după ce a fost infectat cu virusul COVID și a decis să se trateze la clinică privată din Capitală, folosind terapia hiperbară. Din nefericire, artistul s-a simțit rău după numai o singură ședință, iar starea lui de sănătate s-a deteriorat.

Nepotul regretatului interpret de muzică populară a vorbit despre ultima convorbire dintre el și Petrică Mîțu Stoian, în care cântărețul și-a liniștit nepotul, spunându-i să nu se îngrijoreze pentru starea sa.

„M-a sunat dimineața la șapte și ceva că este în Reșița, era la geam, a intrat în casă, am stat la povești. După care a zis că merge la clinica Nera sa facă un tratament hiperbaric post-Covid. Am mers cu el acolo, s-a instalat în cameră, mi-a spus mergeți acasă că se întunecă. M-a sunat seara că este bine.

Dimineața la cinci jumate am primit telefon de la el „Vezi ca mă duce la spital la Reșița că mi-a fost rău să nu te sperii! Era la Reșița la Urgențe, medicii îi făceau tot felul de analize, am văzut că scuipa sânge, m-am impacientat, am sunat -o pe sora lui sa vină la Resița apoi l-am sunat pe Doru să vină că ceva nu e bine.

A fost dus la Cardiologie, doctorul se ocupa în permanență de el acolo. A auzit că se face bine dacă face acest tratament” a declarat nepotul regretatului Petrică Mîțu Stoian, în exclusivitate pentru Romania TV.