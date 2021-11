Moartea iubitului cântăreț de muzică populară a lăsat răni adânci în sufletele a milioane de români. Din păcate, artistul a plecat dintre noi într-un mod fulgerător, lăsând multe semne de întrebare în urma sa. Din dorința de a elimina sechelele rămase în urma infecției cu Covid-19, artistul a apelat la terapia hiperbară, tratament de ultimă generație folosit pentru recuperarea post Covid-19. La o zi după efectuarea primei ședințe, starea de sănătate a artistului s-a agravat, fiind transportat la Spitalul Județean Reșița. La aflarea veștii, Petrică Mîțu Stoian a ales să-și sune nepotul pentru a-l anunța.

Cântărețul Petrică Mîțu Stoian a fost un artist iubit de toată lumea, cu o poftă de viață și o bună dispoziție rar întâlnite. Artistul s-a infectat cu Covid-19, iar ulterior a rămas cu niște sechele, precum o tuse deranjantă, motiv pentru care a decis să meargă cu toată încrederea la Clinica Nera, o clinică privată pentru recuperare post Covid, în care se folosește terapia hiperbară.

Deși tratamentul stabilit cu medicii conținea 15 ședințe de oxigenoterapie hiperbară, cântărețului i s-a făcut rău după prima ședință test, mult mai scurtă decât una normală. Acesta a început să tușească cu sânge, iar starea de sănătate s-a deteriorate rapid. Cu toate acestea, artistul nu și-a pierdut încrederea în tratamentul care avea să-l facă complet bine.

Imediat după ce medicii l-au anunțat că va fi transferat la Spitalul Județean Reșița, Petrică Mîțu l-a sunat pe nepotul său pentru a-l pune la curent cu ultimele schimbări apărute.

La trei zile de la moartea artistului, nepotul său și-a găsit puterea de a povesti ce a discutat cu unchiul său, chiar înainte de a fi transportat la Spitalul din Reșița. Tânărul a explicat că artistul l-a rugat să nu se sperie, confirmându-I că nu s-a simțit bine.

“M-a sunat dimineața la șapte și ceva că este în Reșița, era la geam, a intrat în casă, am stat la povești. După care a zis că merge la clinica Nera sa facă un tratament hiperbaric post-Covid. Am mers cu el acolo, s-a instalat în cameră, mi-a spus mergeți acasă că se întunecă. M-a sunat seara că este bine.

Dimineața la cinci jumate am primit telefon de la el „Vezi ca mă duce la spital la Reșița că mi-a fost rău să nu te sperii! Era la Reșița la Urgențe, medicii îi făceau tot felul de analize, am văzut că scuipa sânge, m-am impacientat, am sunat -o pe sora lui sa vină la Resița apoi l-am sunat pe Doru să vină că ceva nu e bine. A fost dus la Cardiologie, doctorul se ocupa în permanență de el acolo. A auzit că se face bine dacă face acest tratament” a transmis nepotul lui Petrică Mâțu Stoian, în exclusivitate pentru RomaniaTV.